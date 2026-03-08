Видео
Главная Экономика Обязательные платежи в Германии — за что можно получить до 1000 евро штрафа

Обязательные платежи в Германии — за что можно получить до 1000 евро штрафа

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 19:15
В Германии платы за эту услугу не избежать — за что наказывают в 2026 году
Обязательная плата за радио и телевидение в Германии. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Многие люди, которые недавно переехали в Германию, не знают всех местных правил и обязанностей для граждан. Некоторые платежи могут показаться странными, но игнорировать их нельзя — это грозит большими штрафами и другими негативными последствиями.

О том, какое наказание грозит тем, кто не платит за радио и телевидение в Германии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто и сколько должен платить за "радио" в 2026 году

В организации, которая защищает права потребителей в Германии Verbraucherzentrale Brandenburg отмечают: если вы только что приехали в Германию и поселились в новой квартире, стоит знать об обязательном платеже за радио и телевидение. Это ежемесячная сумма, которую каждый владелец квартиры платит в организацию ARD ZDF Deutschlandradio Deutschlandradio Beitragsservice.

Причем неважно, сколько телевизоров или радиоприемников в квартире, а также сколько людей там живет. Размер взноса составляет 18,36 евро в месяц, обычно его платят раз в квартал, то есть 55,08 евро за три месяца.

Полученные средства финансируют общественные каналы, такие как ZDF и ARD, а также региональные, например rbb в Бранденбурге. Взнос поддерживает независимые медиа, транслирующие новости, документальные программы и другие передачи.

Каждый взрослый владелец или жилец квартиры должен зарегистрироваться в службе взносов. Действует правило "одна квартира — один платеж", поэтому регистрация зависит от вашего жилищного положения:

  1. Если вы живете один, регистрация обязательна.
  2. Если вы живете с семьей или друзьями, достаточно, чтобы один член домохозяйства платил взнос за всех.

Например, для супругов с двумя детьми, которые живут в одной квартире, нужно зарегистрировать взнос только одному из родителей.

Украинские беженцы, временно проживающие в совместных центрах, гостиницах или пансионах, не регистрируются. Если позже они арендуют собственное жилье, регистрация становится обязательной.

Что будет, если не платить за радио и телевидение в Германии

По данным платформы Handbook Germany, если не зарегистрироваться в течение месяца, это считается нарушением закона. За это могут назначить штраф до 1000 евро.

Игнорирование платежей даже после напоминаний может привести к аресту банковского счета. В худших случаях это грозит большими штрафами или даже заключением в тюрьму.

Кто освобождается от уплаты

Существует возможность освобождения от взноса для людей, которые получают социальную помощь, в частности:

  1. BAföG (стипендия для студентов).
  2. Помощь для искателей убежища.
  3. Bürgergeld (бывшее пособие по безработице II / ALG II).

Также украинские беженцы, которые ищут защиту в Германии из-за войны, обычно не обязаны платить взнос. Для этого нужно подать заявление и приложить соответствующие документы.

Ранее мы писали, что перед поездкой в Германию украинцам важно знать местные законы и правила. Некоторые из них могут показаться странными, например, штрафы за отзывы в Google.

Также мы рассказывали что из-за войны многие украинцы вынуждены жить за границей, в частности в Германии. В марте 2026 года они тратят деньги, управляют авто, работают, учатся и адаптируются к жизни там. Поэтому важно знать, к каким изменениям готовиться в этом месяце.

Германия штраф телевидение услуги оплата радио
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
