Україна
Заправка про запас у Польщі — який штраф загрожує у 2026 році

Заправка про запас у Польщі — який штраф загрожує у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 19:20
"Зайве" пальне в авто — які штрафи загрожують водіям в Польщі у 2026 році
Штрафи через пальне в Польщі. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж. Новини.LIVE

Через зростання цін на пальне багато водіїв намагаються купувати його про запас. Проте не всі знають, що у Польщі діють суворі правила перевезення та зберігання пального. За їх порушення можна отримати штраф до 3000 злотих.

Про те, який штраф можна отримати в Польщі за спробу "заправитись про запас" у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Який штраф можна отримати через "зайве" пальне в авто

Після загострення ситуації на Близькому Сході ціни на пальне зросли у багатьох країнах, зокрема й у Польщі. Тому водії дедалі частіше купують бензин або дизель у каністри. Під час перевірок на автозаправках контролюючі органи звертають увагу на тару, у якій перевозять пальне.

Каністри повинні мати спеціальний сертифікат. Зазвичай на них є маркування UN, яке розміщене на боковій або нижній частині ємності.

За законом одна каністра не може вміщувати більше ніж 60 літрів пального, а загальна кількість палива в автомобілі не повинна перевищувати 240 літрів. Наприклад, перевозити пальне у великій бочці на 200 літрів заборонено.

Також не можна наливати бензин чи дизель у тару, яка для цього не призначена — наприклад, у пластикові пляшки з-під омивача, побутової хімії або води. Такі ємності можуть пошкоджуватися від пального або накопичувати статичну електрику, що створює ризик займання чи вибуху.

За перевезення пального у несертифікованій тарі передбачений штраф до 3000 злотих, а за перевищення дозволеної кількості — до 2000 злотих.

Що загрожує тим, хто неправильно зберігає пальне в Польщі

Окремі правила діють і для зберігання пального. Вони встановлені нормами пожежної безпеки.

  1. У гаражі всередині будівлі або на терасі — максимум 60 літрів.
  2. У окремому гаражі площею до 100 кв. м можна зберігати не більше 200 літрів пального.

При цьому у квартирах, підвалах та на балконах зберігати пальне заборонено.

За порушення правил зберігання штраф може сягати 5000 злотих, а в небезпечних випадках можливий навіть арешт. Влада наголошує, що, наприклад, зберігання бензину у підвалі багатоквартирного будинку становить серйозну загрозу для всіх мешканців.

Раніше ми писали, що 3 березня вранці багато українців помітили, що пальне подорожчало, і почали писати про це в соцмережі Threads. Користувачі повідомляли, що ціни на бензин зросли приблизно на 2–3 гривні за день. Головна причина — події на Близькому Сході, які вплинули на вартість енергоресурсів.

Також ми розповідали, що навесні та восени в Україні люди часто спалюють суху траву й опале листя. Рятувальники нагадують, що це шкодить природі та заборонено законом. Тому по всій країні проводять перевірки, під час яких штрафують порушників.

Польща штрафи паливо штраф у Польщі українці в Польщі
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
