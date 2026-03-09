"Зайве" пальне в авто — які штрафи загрожують водіям в Польщі у 2026 році

Штрафи через пальне в Польщі. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж. Новини.LIVE

Через зростання цін на пальне багато водіїв намагаються купувати його про запас. Проте не всі знають, що у Польщі діють суворі правила перевезення та зберігання пального. За їх порушення можна отримати штраф до 3000 злотих.

Про те, який штраф можна отримати в Польщі за спробу "заправитись про запас" у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "inPoland".

Який штраф можна отримати через "зайве" пальне в авто

Після загострення ситуації на Близькому Сході ціни на пальне зросли у багатьох країнах, зокрема й у Польщі. Тому водії дедалі частіше купують бензин або дизель у каністри. Під час перевірок на автозаправках контролюючі органи звертають увагу на тару, у якій перевозять пальне.

Каністри повинні мати спеціальний сертифікат. Зазвичай на них є маркування UN, яке розміщене на боковій або нижній частині ємності.

За законом одна каністра не може вміщувати більше ніж 60 літрів пального, а загальна кількість палива в автомобілі не повинна перевищувати 240 літрів. Наприклад, перевозити пальне у великій бочці на 200 літрів заборонено.

Також не можна наливати бензин чи дизель у тару, яка для цього не призначена — наприклад, у пластикові пляшки з-під омивача, побутової хімії або води. Такі ємності можуть пошкоджуватися від пального або накопичувати статичну електрику, що створює ризик займання чи вибуху.

За перевезення пального у несертифікованій тарі передбачений штраф до 3000 злотих, а за перевищення дозволеної кількості — до 2000 злотих.

Що загрожує тим, хто неправильно зберігає пальне в Польщі

Окремі правила діють і для зберігання пального. Вони встановлені нормами пожежної безпеки.

У гаражі всередині будівлі або на терасі — максимум 60 літрів. У окремому гаражі площею до 100 кв. м можна зберігати не більше 200 літрів пального.

При цьому у квартирах, підвалах та на балконах зберігати пальне заборонено.

За порушення правил зберігання штраф може сягати 5000 злотих, а в небезпечних випадках можливий навіть арешт. Влада наголошує, що, наприклад, зберігання бензину у підвалі багатоквартирного будинку становить серйозну загрозу для всіх мешканців.

