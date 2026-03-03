Відео
Головна Економіка Українців здивували нові ціни на бензин — що сталося з вартістю пального

Українців здивували нові ціни на бензин — що сталося з вартістю пального

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 10:01
Ціни на пальне в Україні різко зросли — що спровокувала війна на Близькому Сході
Ціни на пальне в Україні виросли через конфлікт на Близькому Сході. Фото: Новини.LIVE

Вранці, 3 березня, українці почали масово скаржитися на підвищення цін на пальне. В соціальній мережі Threads з’явилося багато дописів користувачів про нову вартість бензину: показники збільшилися на 2-3 грн порівняно з попереднім днем. Причина очевидна і прогнозована — події на Близькому Сході спровокували дорожчання енергоресурсів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з цінами на бензин вранці, 3 березня.

Як зросли ціни на пальне в Україні

Згідно з Мінфіном, середня вартість бензину А-95 перебувала на рівні 62,87 грн/л станом на понеділок, 2 березня. Бензин А-95 преміум коштував 67,64 грн/л, А-92 — 59,99 грн/л, дизель — 62,69 грн/л, автомобільний газ — 38,51 грн/л.

Однак наступного дня, 3 березня, показники змінилися. Користувачі Threads масово поскаржилися на дорожчання пального, поділившись інформацією про вартість ресурсу. Ціни змінилися на 2-3 грн у бік збільшення, що викликало неабияке здивування українців.

  • Українців здивували нові ціни на бензин — що сталося з вартістю пального - фото 1
    Скарги українців на дорожчання пального. Фото: скриншот
  • Українців здивували нові ціни на бензин — що сталося з вартістю пального - фото 2
    Скарги українців на дорожчання пального. Фото: скриншот
  • Українців здивували нові ціни на бензин — що сталося з вартістю пального - фото 3
    Скарги українців на дорожчання пального. Фото: скриншот
  • Українців здивували нові ціни на бензин — що сталося з вартістю пального - фото 4
    Скарги українців на дорожчання пального. Фото: скриншот
  • Українців здивували нові ціни на бензин — що сталося з вартістю пального - фото 5
    Скарги українців на дорожчання пального. Фото: скриншот
  • Українців здивували нові ціни на бензин — що сталося з вартістю пального - фото 6
    Скарги українців на дорожчання пального. Фото: скриншот
  • Українців здивували нові ціни на бензин — що сталося з вартістю пального - фото 7
    Скарги українців на дорожчання пального. Фото: скриншот
  • Українців здивували нові ціни на бензин — що сталося з вартістю пального - фото 8
    Скарги українців на дорожчання пального. Фото: скриншот
  • Українців здивували нові ціни на бензин — що сталося з вартістю пального - фото 9
    Скарги українців на дорожчання пального. Фото: скриншот
Звісно, конфлікт на Близькому Сході не міг не вплинути на вартість енергоресурсів, однак претензія водіїв стосується не факту дорожчання, а термінів. Адже бензин і дизель, який продають на АЗС, був закуплений набагато раніше, коли ситуація залишалася відносно стабільною. Тож українці звинуватили учасників ринку у спекуляціях.

Що впливає на вартість пального в Україні

Раніше ми розповідали, що події на Близькому Сході найближчим часом торкнуться ринку пального в Україні. Економіст і фінансовий аналітик Віктор Гальчинський в ефірі Новини.LIVE зазначив, що ми повністю залежимо від імпортної нафти і нафтопродуктів.

"Якщо говорити про ситуацію, то дійсно це зростання ціни на нафту, яке відбулося, воно безпосередньо відображає масштаб збройного конфлікту", — констатував експерт.

За його словами, на вартість пального в Україні впливають різні фактори, наприклад, удари Ірану по нафтовій інфраструктурі Саудівської Аравії та ОАЕ. Плюс існує загроза блокування Ормузької протоки, через яку проходить 27% світового експорту нафти та 22% газу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, судноплавна група CMA CGM з 2 березня 2026 року запровадила надбавку "за ризик" на контейнерні перевезення до країн Близького Сходу та у зворотному напрямку через ескалацію в регіоні.

Також ми писали, що тисячі туристів застрягли на територіях країн Близького Сходу через атаки Ірану. Мандрівників не зупиняють від поїздок до основних курортів Єгипту, хоча й попереджають про ризики.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
