Цены на топливо в Украине резко выросли — к чему привела война на Ближнем Востоке

Цены на топливо в Украине выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке. Фото: Новини.LIVE

Утром, 3 марта, украинцы начали массово жаловаться на повышение цен на топливо. В социальной сети Threads появилось много сообщений пользователей о новой стоимости бензина: показатели увеличились на 2-3 грн по сравнению с предыдущим днем. Причина очевидна и прогнозируема — события на Ближнем Востоке спровоцировали подорожание энергоресурсов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что произошло с ценами на бензин утром, 3 марта.

Как выросли цены на топливо в Украине

Согласно Минфину, средняя стоимость бензина А-95 находилась на уровне 62,87 грн/л по состоянию на понедельник, 2 марта. Бензин А-95 премиум стоил 67,64 грн/л, А-92 — 59,99 грн/л, дизель — 62,69 грн/л, автомобильный газ — 38,51 грн/л.

Однако на следующий день, 3 марта, показатели изменились. Пользователи Threads массово пожаловались на подорожание топлива, поделившись информацией о стоимости ресурса. Цены изменились на 2-3 грн в сторону увеличения, что вызвало немалое удивление украинцев.

Жалобы украинцев на подорожание топлива. Фото: скриншот

Конечно, конфликт на Ближнем Востоке не мог не повлиять на стоимость энергоресурсов, однако претензия водителей касается не факта удорожания, а сроков. Ведь бензин и дизель, продающийся на АЗС, был закуплен гораздо раньше, когда ситуация оставалась относительно стабильной. Поэтому украинцы обвинили участников рынка в спекуляциях.

Что влияет на стоимость топлива в Украине

Ранее мы рассказывали, что события на Ближнем Востоке в ближайшее время затронут рынок горючего в Украине. Экономист и финансовый аналитик Виктор Гальчинский в эфире Новини.LIVE отметил, что мы полностью зависим от импортной нефти и нефтепродуктов.

"Если говорить о ситуации, то действительно рост цены на нефть, который уже произошел, непосредственно отражает масштаб вооруженного конфликта", — констатировал эксперт.

По его словам, на стоимость горючего в Украине влияют разные факторы, например, удары Ирана по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и ОАЭ. Плюс существует угроза блокировки Ормузского пролива, через которую проходит 27% мирового экспорта нефти и 22% газа.

