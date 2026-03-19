Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Обязанности и правила для украинцев с картой CUKR в Польше: перечень ]

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 07:15
Обязанности и правила для украинцев с картой CUKR в Польше: перечень
Очки на украинском паспорте. Фото: Новини.LIVE

В Польше почти завершили разработку нового онлайн-сервиса MOS. Через него иностранцы смогут подавать заявки на вид на жительство. Украинцы, в частности, смогут оформить карту CUKR. В Управлении по делам иностранцев отмечают, что сервис могут запустить уже совсем скоро.

О том, что такое карта CUKR в Польше и какие обязанности будут иметь украинцы, которые ее получат, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Читайте также:

Что дает карта CUKR в Польше

Если украинец получает карту CUKR, его статус временной защиты автоматически отменяется. То есть человек теряет помощь, которую получал по программе UKR. Зато появляется доступ к государственным выплатам и поддержке — но уже на условиях, которые действуют для других иностранцев. Карта CUKR открывает такие возможности:

  • разрешено открывать бизнес без дополнительных ограничений;
  • можно выезжать из Польши до 6 месяцев без потери статуса;
  • работодателю не нужно сообщать о трудоустройстве;
  • можно свободно менять работу без переоформления документов;
  • легальное проживание в Польше до 3 лет без продления временной защиты.

Впрочем, есть и минус. Владельцы карты CUKR не имеют доступа к бесплатной медицине, которая доступна, например, с PESEL UKR. Но если человек официально работает и платит налоги, он все же сможет пользоваться бесплатными медицинскими услугами.

Какие обязанности имеют владельцы карты CUKR в Польше

После получения карты нужно помнить о правилах. Например, если меняете адрес, об этом надо сообщить воеводу в течение 15 рабочих дней. Если же уехать из Польши более чем на полгода — вид на жительство могут отменить.

Есть и еще один момент: если не забрать готовую карту в течение 60 дней после уведомления, ее аннулируют, а разрешение фактически не предоставят. И тогда придется проходить всю процедуру заново по стандартным правилам.

Ранее мы писали, что украинцы, которые ездят или живут в Польше, знают, что нужно подтвердить, что имеешь деньги. Иностранцев могут попросить показать наличные как доказательство, что с финансами все хорошо. Причем сумма должна покрывать не только проживание, но и другие расходы на все время пребывания.

Также мы рассказывали, что в 2026 году многие украинцы уже в Польше или только планируют поездку. Ранее для легального пребывания хватало справки о временной защите, но с 5 марта новые такие документы больше не выдают.

Частые вопросы

Что нельзя перевозить через границу в 2026 году?

В 2026 году на границе (особенно когда едешь в страны ЕС) действуют жесткие ограничения. Нельзя брать с собой мясные и молочные продукты — типа сала, колбас, сыра, масла или тушенки. Так же не пропустят с большим количеством свежих овощей и фруктов или продуктами без упаковки. Под запретом также оружие, наркотики, психотропные вещества, наличные более 10 тысяч евро без декларации и различные культурные ценности.

Что нужно для поездки в Польшу?

Украинцы сейчас могут свободно заезжать в Польшу без визы, если имеют биометрический загранпаспорт. Пересечение границы между Украиной и Польшей разрешено для путешествий, поездок к семье, работы или гуманитарных целей. Безвиз все еще действует: можно находиться в Польше до 90 дней в пределах 180 дней без оформления визы.

Польша документы заграница украинцы в Польше выезд за границу
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации