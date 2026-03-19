Обязанности и правила для украинцев с картой CUKR в Польше: перечень ]

Очки на украинском паспорте. Фото: Новини.LIVE

В Польше почти завершили разработку нового онлайн-сервиса MOS. Через него иностранцы смогут подавать заявки на вид на жительство. Украинцы, в частности, смогут оформить карту CUKR. В Управлении по делам иностранцев отмечают, что сервис могут запустить уже совсем скоро.

О том, что такое карта CUKR в Польше и какие обязанности будут иметь украинцы, которые ее получат, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "inPoland".

Читайте также:

Что дает карта CUKR в Польше

Если украинец получает карту CUKR, его статус временной защиты автоматически отменяется. То есть человек теряет помощь, которую получал по программе UKR. Зато появляется доступ к государственным выплатам и поддержке — но уже на условиях, которые действуют для других иностранцев. Карта CUKR открывает такие возможности:

разрешено открывать бизнес без дополнительных ограничений;

можно выезжать из Польши до 6 месяцев без потери статуса;

работодателю не нужно сообщать о трудоустройстве;

можно свободно менять работу без переоформления документов;

легальное проживание в Польше до 3 лет без продления временной защиты.

Впрочем, есть и минус. Владельцы карты CUKR не имеют доступа к бесплатной медицине, которая доступна, например, с PESEL UKR. Но если человек официально работает и платит налоги, он все же сможет пользоваться бесплатными медицинскими услугами.

Какие обязанности имеют владельцы карты CUKR в Польше

После получения карты нужно помнить о правилах. Например, если меняете адрес, об этом надо сообщить воеводу в течение 15 рабочих дней. Если же уехать из Польши более чем на полгода — вид на жительство могут отменить.

Есть и еще один момент: если не забрать готовую карту в течение 60 дней после уведомления, ее аннулируют, а разрешение фактически не предоставят. И тогда придется проходить всю процедуру заново по стандартным правилам.

Ранее мы писали, что украинцы, которые ездят или живут в Польше, знают, что нужно подтвердить, что имеешь деньги. Иностранцев могут попросить показать наличные как доказательство, что с финансами все хорошо. Причем сумма должна покрывать не только проживание, но и другие расходы на все время пребывания.

Также мы рассказывали, что в 2026 году многие украинцы уже в Польше или только планируют поездку. Ранее для легального пребывания хватало справки о временной защите, но с 5 марта новые такие документы больше не выдают.

Частые вопросы

Что нельзя перевозить через границу в 2026 году?

В 2026 году на границе (особенно когда едешь в страны ЕС) действуют жесткие ограничения. Нельзя брать с собой мясные и молочные продукты — типа сала, колбас, сыра, масла или тушенки. Так же не пропустят с большим количеством свежих овощей и фруктов или продуктами без упаковки. Под запретом также оружие, наркотики, психотропные вещества, наличные более 10 тысяч евро без декларации и различные культурные ценности.

Что нужно для поездки в Польшу?

Украинцы сейчас могут свободно заезжать в Польшу без визы, если имеют биометрический загранпаспорт. Пересечение границы между Украиной и Польшей разрешено для путешествий, поездок к семье, работы или гуманитарных целей. Безвиз все еще действует: можно находиться в Польше до 90 дней в пределах 180 дней без оформления визы.