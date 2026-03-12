Пенсии и помощь для людей с инвалидностью в Польше — как изменились суммы с 1 марта

Выплаты для людей с инвалидностью в Польше. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) сообщил 13 февраля 2026 года, что в Польше с 1 марта пенсии, пособия по инвалидности и связанные доплаты увеличатся на 5,3%. Получателям не нужно подавать никакие заявки — повышение начислят автоматически.

О том, как изменились выплаты для людей с инвалидностью в Польше в 2026 году

На сколько повысили выплаты для людей с инвалидностью в марте 2026 года

Расчет осуществляется по закону 1998 года о пенсиях и пособиях по инвалидности, учитывая среднегодовой индекс цен на потребительские товары и услуги и фактический рост средней зарплаты. Для 2026 года правительство решило применить минимальное повышение на 20% фактического роста зарплат из-за ограничений бюджета.

Первоначальный проект бюджета предусматривал индексацию 4,88%, но окончательный показатель установили 11 февраля после публикации данных Центрального статистического управления (GUS).

Министерство семьи, труда и социальной политики сообщило, что окончательный индекс на 2026 год составляет 105,3%, что соответствует росту пенсий, пособий по инвалидности и дополнительных выплат на 5,3% по сравнению с концом февраля 2026 года.

Показатель индексации пенсий и рент в 2026 году. Фото: Скриншот

Какие суммы получают люди с инвалидностью в Польше

После повышения в марте 2026 года люди с инвалидностью в Польше могут рассчитывать на такие выплаты:

Социальная пенсия составляет 1 978,49 злотых (23 678 грн). Частичная пенсия при инвалидности возрастет до 1 483,87 злотых (17 754 грн). Минимальная пенсия, семейная пенсия и пенсия при полной инвалидности повысили на 99,58 злотых — до 1 978,49 злотых брутто (23 678 грн). Максимальная дополнительная выплата для тех, кто не может самостоятельно ухаживать за собой, увеличится на 135,28 злотых — до 2 687,67 злотых (32 165 грн).

Кроме основных выплат, изменились и дополнительные надбавки:

помощь сиротам — 689,17 злотых (8 247 грн);

надбавка по уходу — 366,68 злотых (4 386 грн);

доплата предпенсионного возраста — 1 993,76 злотых брутто (23 861 грн);

для ветеранов войны с полной нетрудоспособностью: надбавка по уходу — 550,02 злотых (6 585 грн), энергетическая надбавка — 336,16 злотых (4 024 грн).

ZUS отметил, что пенсионерам и получателям пособия по инвалидности не нужно подавать заявки — все повышения начислят автоматически.

Проверить сумму индексации можно через Платформу электронных услуг ZUS. Каждый получит официальное уведомление с последней брутто-суммой, индексом и скорректированной суммой.

