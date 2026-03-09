Видео
Имеют ли скидки на оплату коммуналки люди с III группой инвалидности

Дата публикации 9 марта 2026 07:15
III группа инвалидности — доступны ли льготы на оплату коммуналки в 2026 году
Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В Украине люди с инвалидностью могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. В 2026 году гражданам с соответствующим статусом доступны различные льготы, которые компенсируют часть их повседневных расходов.

О том, имеют ли люди с инвалидностью III группы льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на пояснения Главного управления Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

Читайте также:

Имеют ли льготы на оплату коммуналки люди с инвалидностью III группы

Как сообщили в ведомстве, специальных скидок на "коммуналку" для людей с инвалидностью третьей группы нет. Однако они могут оформить жилищную субсидию, которая помогает уменьшить расходы на оплату коммунальных услуг.

Подать заявку на субсидию можно несколькими способами:

  1. Оформить ее онлайн через официальный вебпортал ПФУ.
  2. Обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

В Пенсионном фонде также объяснили, что летом сумма субсидии иногда может быть нулевой. Это связано с тем, что в этот период расходы на коммунальные услуги значительно меньше. В то же время с началом отопительного сезона субсидию автоматически пересматривают, и если есть основания, ее размер увеличивают.

Как получить субсидию в 2026 году

Чтобы получить субсидию, нужно подать пакет документов. В частности:

  • справку о доходах;
  • документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • заявление и декларацию о доходах и расходах членов домохозяйства.

При расчете субсидии учитывают доходы и расходы всех членов семьи, которые фактически проживают в домохозяйстве.

Какие льготы имеют люди с инвалидностью III группы в 2026 году

Несмотря на отсутствие скидок на коммуналку, для людей с инвалидностью третьей группы предусмотрены другие гарантии. В частности, работающие граждане имеют следующие права:

  • ежегодный отпуск длиннее на 2 календарных дня;
  • трудоустройство без испытательного срока;
  • право на 14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска ежегодно;
  • возможность взять до 30 дней отпуска без сохранения зарплаты.

Кроме того, государство обеспечивает граждан с инвалидностью III группы льготными условиями получения:

  • технических средств реабилитации;
  • медицинских изделий, в частности зубных протезов;
  • кресел колесных (по медицинским показаниям).

Еще одна льгота — бесплатный проезд в городском общественном транспорте, кроме такси и метро. Также студенты с инвалидностью III группы могут получать академическую стипендию в полном объеме, а абитуриенты с высокими результатами обучения имеют шанс поступить в учебные заведения вне конкурса.

Ранее мы писали, что 1 марта 2026 года в Украине провели ежегодную индексацию пенсий. Ее автоматически делает Пенсионный фонд, чтобы частично перекрыть влияние инфляции на выплаты. Перерасчет касается многих граждан, в частности людей с инвалидностью.

Также мы рассказывали, что в 2026 году украинцы с инвалидностью I, II и III групп имеют право на различные государственные льготы: денежную помощь, медицинские гарантии, бесплатный транспорт, реабилитационные услуги и другую поддержку. Но многие люди или не знают о своих правах, или пользуются не всеми.

коммунальные услуги инвалидность льготы помощь лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
