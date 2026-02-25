Видео
Главная Экономика Соцпакет для людей с инвалидностью — какие льготы можно получить в марте

Дата публикации 25 февраля 2026 17:12
Скидки и льготы для людей с инвалидностью в марте — чего ожидать гражданам с I, II, и III группой
Люди с инвалидностью на железнодорожном вокзале. Фото: УНИАН

В Украине граждане с инвалидностью I, II и III групп в 2026 году могут пользоваться различными социальными гарантиями от государства. Это денежные выплаты, бесплатное медицинское обслуживание, льготы на транспорт, реабилитационные услуги и другую помощь. Однако многие люди еще не знают о своих правах или не пользуются всеми льготами.

О том, на какие льготы и поддержку могут ожидать люди с инвалидностью в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на положения закона "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Читайте также:

Какие льготы предусмотрены для людей с инвалидностью в 2026 году

Согласно действующему законодательству, государство обеспечивает граждан с инвалидностью такими льготами:

  • первоочередное право на улучшение жилищных условий;
  • приоритетное пересечение границы для лиц с инвалидностью I группы;
  • внеочередное обслуживание в кассах транспорта (для I и II групп);
  • бесплатные путевки в санатории при наличии медицинских показаний;
  • обеспечение реабилитационными услугами, протезами, слуховыми аппаратами и другими средствами без оплаты;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте (за исключением маршрутных такси) для лиц I-II групп и детей с инвалидностью;
  • бесплатные медикаменты для тех, кто получает минимальную пенсию или социальную помощь, а также 50% скидки на лекарства для I и II групп.

Дополнительные гарантии для людей с инвалидностью вследствие войны

Эта категория граждан пользуется расширенным перечнем льгот, среди которых:

  • внеочередное зубное протезирование;
  • приоритет в получении земельного участка;
  • первоочередной капитальный ремонт жилья;
  • дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска ежегодно;
  • льготные кредиты на строительство или ремонт жилья;
  • регулярные медицинские обследования и бесплатное обеспечение лекарствами;
  • обеспечение топливом в случае отсутствия централизованного отопления.

Кроме того, для этой категории граждан гарантируется сохранение рабочего места в случае сокращения штата, а также выплата больничных в размере 100% независимо от продолжительности трудового стажа.

Будут ли предоставлять людям с инвалидностью скидки на коммунальные услуги в марте

В большинстве случаев люди с инвалидностью не имеют прямых скидок на коммунальные платежи, но могут попытаться получить государственную субсидию.

Однако есть одно исключение — это граждане с инвалидностью вследствие войны. В Пенсионном фонде напомнили, что для них предусмотрено освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг в пределах 21 кв. м на одного человека плюс дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Ранее мы писали, что в Украине определенные группы людей могут получать государственные льготы. В 2026 году на специальные соцгарантии могут рассчитывать и лица со статусом "ребенок войны".

Также мы рассказывали, что граждане с официально подтвержденной инвалидностью получают государственную пенсию — регулярную финансовую поддержку для тех, кто не может полностью или частично работать из-за болезни или травмы.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
