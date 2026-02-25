Знижки та пільги для людей з інвалідністю в березні — на що очікувати громадянам з І, ІІ, та ІІІ групою

Люди з інвалідністю на залізничному вокзалі. Фото: УНІАН

В Україні громадяни з інвалідністю I, II та III груп у 2026 році можуть користуватися різними соціальними гарантіями від держави. Це грошові виплати, безплатне медичне обслуговування, пільги на транспорт, реабілітаційні послуги та іншу допомогу. Проте багато людей ще не знають про свої права або не користуються всіма пільгами.

Про те, на які пільги та підтримку можуть очікувати люди з інвалідністю у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на положення закону "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Реклама

Читайте також:

Які пільги передбачені для людей з інвалідністю у 2026 році

Відповідно до чинного законодавства, держава забезпечує громадян з інвалідністю такими пільгами:

Реклама

першочергове право на покращення житлових умов;

пріоритетний перетин кордону для осіб з інвалідністю I групи;

позачергове обслуговування в касах транспорту (для I та II груп);

безплатні путівки до санаторіїв за наявності медичних показань;

забезпечення реабілітаційними послугами, протезами, слуховими апаратами та іншими засобами без оплати;

безплатний проїзд у громадському транспорті (за винятком маршрутних таксі) для осіб I–II груп і дітей з інвалідністю;

безоплатні медикаменти для тих, хто отримує мінімальну пенсію чи соціальну допомогу, а також 50% знижки на ліки для I та II груп.

Додаткові гарантії для людей з інвалідністю внаслідок війни

Ця категорія громадян користується розширеним переліком пільг, серед яких:

позачергове зубне протезування;

пріоритет в отриманні земельної ділянки;

першочерговий капітальний ремонт житла;

додаткові 14 днів оплачуваної відпустки щороку;

пільгові кредити на будівництво чи ремонт житла;

регулярні медичні обстеження та безплатне забезпечення ліками;

забезпечення паливом у разі відсутності централізованого опалення.

Крім того, для цієї категорії громадян гарантується збереження робочого місця у разі скорочення штату, а також виплата лікарняних у розмірі 100% незалежно від тривалості трудового стажу.

Реклама

Чи надаватимуть людям з інвалідністю знижки на комунальні послуги у березні

У більшості випадків люди з інвалідністю не мають прямих знижок на комунальні платежі, але можуть спробувати отримати державну субсидію.

Однак є один виняток — це громадяни з інвалідністю внаслідок війни. В Пенсійному фонді нагадали, що для них передбачене звільнення від оплати житлово-комунальних послуг у межах 21 кв. м на одну особу плюс додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Реклама

Раніше ми писали, що в Україні певні групи людей можуть отримувати державні пільги. У 2026 році на спеціальні соцгарантії можуть розраховувати й особи зі статусом "дитина війни".

Також ми розповідали, що громадяни з офіційно підтвердженою інвалідністю отримують державну пенсію — регулярну фінансову підтримку для тих, хто не може повністю або частково працювати через хворобу або травму.