Виплати по інвалідності для I, II та III групи — як зміняться суми з 1 березня

Гроші в конверті.

В Україні громадяни, яким офіційно встановили інвалідність, мають право на отримання пенсії від держави. Це регулярна грошова допомога для людей, які через проблеми зі здоров’ям повністю або частково втратили здатність працювати та самостійно заробляти.

Про те, як зміняться мінімальні суми виплат по інвалідності у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Від чого залежить розмір пенсій по інвалідності

Пенсію по інвалідності призначають відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Отримувати її можуть громадяни, які мають страховий стаж від одного до п’ятнадцяти років — конкретна тривалість залежить від віку людини на момент встановлення інвалідності.

Розмір пенсії визначають у вигляді відсотка від пенсії за віком:

для людей з інвалідністю I групи — 100%;

для людей з інвалідністю II групи — 90%;

для людей з інвалідністю III групи — 50%.

За словами міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України Дениса Улютіна, коефіцієнт індексації пенсій у 2026 році становитиме 12,1%. Тож українці уже з березня отримуватимуть більші виплати.

"Мінімальна пенсійна виплата у осіб з інвалідністю не може бути нижча за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто з 01.01.2026 — 2 595 грн (Постанова № 265)", — відповіли в Пенсійному фонді України на запит сайту Новини.LIVE.

Виплату призначають з дня встановлення інвалідності, якщо людина звернулася до відповідних органів не пізніше ніж через три місяці. Якщо заява подана пізніше цього строку, пенсію нараховують з дати подання документів. Термін виплат відповідає періоду, на який особі встановлено статус інвалідності.

Пенсійні виплати для військових з інвалідністю у березні 2026 року

Військовослужбовцям пенсію по інвалідності призначають незалежно від наявності страхового стажу за умови, що втрата працездатності настала:

під час проходження служби,

протягом трьох місяців після звільнення;

пізніше, якщо доведено, що захворювання чи травма безпосередньо пов’язані з виконанням службових обов’язків.

Розмір таких виплат залежить від причин інвалідності. Особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримувати від 60% до 100% свого грошового забезпечення — залежно від встановленої групи.

"У осіб з інвалідністю внаслідок війни мінімальна пенсійна виплата не може бути нижче: у осіб, яким встановлено I групу — 16 847 грн, II групу — 13 822 грн, III групу — 9 478 грн, в учасників бойових дій — 5 528 грн", — зазначають в ПФУ.

Для інших військовослужбовців передбачені такі суми:

I група — 70% грошового забезпечення;

II група — 60% грошового забезпечення;

III група — 40% грошового забезпечення.

Як зміняться виплати по інвалідності для постраждалих від аварії на ЧАЕС у березні

Відповідно до статті 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", встановлено мінімальні суми пенсій для осіб з інвалідністю, що виникла через травми або захворювання, пов’язані з аварією на ЧАЕС.

"З 01.03.2025 року такі розміри становлять: для осіб з І групою інвалідності — 9 855,71 грн; ІІ групи — 7 884,57 грн; ІІІ — 6 077,69 грн", — уточнили в Пенсійному фонді України.

Починаючи з 2022 року, ці виплати щороку переглядаються та збільшуються з 1 березня. Якщо коефіцієнт індекації становитиме 12,1%, у 2026 році орієнтовні суми будуть такими:

І група — 11 048,25 грн;

ІІ група — 8 838,60 грн;

ІІІ група — 6 813,09 грн.

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, які також отримали інвалідність, встановлено ще вищі соціальні гарантії. Їхню мінімальну пенсію визначають як певний відсоток від середньої заробітної плати по країні за попередній календарний рік.

Показник середньої заробітної плати за 2025 рік. Фото: Скриншот/ПФУ



Тож, враховуючи оприлюднений Пенсійним фондом України показник середньої заробітної плати за 2025 рік, з 1 березня мінімальна пенсія для цієї категорії громадян становитиме: 20 653,55 грн (100 % середньої заробітної плати за 2025 рік) для першої групи, 16 522,84 грн (80 %) — для ІІ групи, 12 392,13 грн (60 %) — для ІІІ групи.

