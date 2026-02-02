III група інвалідності — мінімальні суми виплат для цивільних, військових та чорнобильців у лютому

Людина тримає гроші та банківську картку. Фото: Новини.LIVE

У лютому 2026 року люди з інвалідністю III групи в Україні отримають пенсійні виплати відповідно до чинного законодавства. Розмір допомоги залежить від низки факторів, але менше мінімального рівня сума бути не може.

Про те, на які мінімальні виплати можуть розраховувати люди з III групою інвалідності у лютому 2026 року, повідомили в Пенсійному фонді України у відповідь на запит Новини.LIVE.

Мінімальна пенсія для III групи інвалідності у лютому

Розмір виплат по інвалідності залежить від страхового стажу та розміру пенсії за віком. Для людей з III групою інвалідності сума допомоги становить 50% пенсії за віком.

Водночас держава гарантує мінімальний розмір виплат. У лютому 2026 року пенсія для людей з інвалідністю не може бути меншою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Розмір мінімальної пенсії по інвалідності у 2026 році. Фото: Скриншот

Станом на 1 січня 2026 року він становить 2 595 гривень. Саме ця сума є мінімальною для людей з III групою інвалідності, якщо розрахована виплата менша.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо людина звернулася до Пенсійного фонду протягом трьох місяців. У разі пізнішого звернення виплати нараховують із дати подання заяви.

Виплати для військових з інвалідністю III групи у лютому

Військовослужбовцям пенсійне забезпечення по інвалідності надається незалежно від наявності страхового стажу, якщо інвалідність настала:

під час проходження військової служби;

протягом трьох місяців після звільнення зі служби;

пізніше цього строку, але внаслідок захворювань, що виникли в період служби.

Для людей з інвалідністю внаслідок війни діють значно вищі мінімальні гарантії. У лютому 2026 року виплата не може бути меншою за 9 478 гривень. Для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата становить 5 528 гривень.

Мінімальні виплати для постраждалих від ЧАЕС з III групою інвалідності у лютому

Для людей з інвалідністю III групи, пов’язаною з Чорнобильською катастрофою, з урахуванням індексації з 1 березня 2025 року мінімальна пенсія становить 6 077,69 гривні. Ці виплати зберігаються й у лютому 2026 року до проведення наступної індексації.

Крім того, якщо загальний розмір пенсії ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з III групою менший за 60% середньої зарплати по Україні за минулий рік, їм призначається щомісячна державна адресна допомога. З 1 березня 2025 року її розмір не може бути меншим ніж 10 491,96 гривні й виплачується до моменту чергового перегляду.

