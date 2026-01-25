Соцдопомога для людей з II групою інвалідності — розмір виплат та перелік пільг у 2026

Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

У 2026 році в Україні переглянули прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. Через це зросли розміри деяких пенсій і соціальних виплат, зокрема для людей з інвалідністю II групи.

Про те, яку соціальну та фінансову підтримку надаватиме держава людям з II групою інвалідності у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

На які пенсії розраховувати людям з II групою інвалідності у 2026 році

Пенсія по інвалідності — це державна допомога для людей, які через стан здоров’я не можуть працювати або мають обмежені можливості для праці. За даними Пенсійного фонду України, розмір пенсії визначається як частка пенсії за віком:

100% — для людей з інвалідністю I групи;

90% — для людей з інвалідністю II групи;

50% — для людей з інвалідністю III групи.

У 2026 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 595 грн, і від цього показника залежать мінімальні пенсійні виплати по інвалідності. Менше цієї суми людина отримувати не може.

Військовослужбовцям пенсію по інвалідності призначають незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або протягом трьох місяців після звільнення. У 2026 році розміри виплат для людей з інвалідністю II групи такі:

унаслідок бойових дій — 80% грошового забезпечення, але не менше 13 822 грн;

в інших випадках — 60% грошового забезпечення.

Для людей з інвалідністю II групи, які постраждали через аварію на Чорнобильській АЕС, пенсія не може бути меншою за 7 884,57 грн.

Ліквідаторам аварії на ЧАЕС з інвалідністю II групи пенсію встановлюють у розмірі не менше 80% середньої зарплати по країні, яка береться для пенсійних розрахунків за попередній рік.

Яку соціальну допомогу виплачують людям з II групою інвалідності у 2026 році

В Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради зазначають, що люди з інвалідністю II групи з дитинства, які не отримують пенсію, можуть оформити державну соціальну допомогу. У 2026 році її розмір становить 2 076 грн на місяць, що дорівнює 80% прожиткового мінімуму для непрацездатних. Якщо групу інвалідності змінюють, суму виплат перераховують.

В Міністерстві у справах ветеранів повідомляють, що люди з інвалідністю II групи, набутою внаслідок війни, які отримують соціальну допомогу замість пенсії, мають право на доплату. У 2026 році вона становить 1 038 грн на місяць (40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

Пільги для людей з інвалідністю II групи

Крім фінансової підтримки, люди з інвалідністю II групи користуються низкою соціальних пільг. Спеціальних знижок на оплату житлово-комунальних послуг для них не передбачено, однак вони можуть оформити житлову субсидію.

Під час амбулаторного лікування ліки за рецептом продаються зі знижкою 50%. Також громадяни з II групою інвалідності мають трудові гарантії:

трудовий договір можна розірвати достроково;

їх приймають на роботу без випробувального терміну;

за потреби встановлюють скорочений робочий день або тиждень.

У сфері транспорту передбачено безоплатний проїзд у міському пасажирському транспорті (окрім таксі), а з 1 жовтня до 15 травня діє 50% знижка на подорожі міжміським транспортом.

Студенти з інвалідністю II групи можуть отримувати соціальну стипендію та додаткову матеріальну допомогу. Вступ до закладів вищої освіти для них відбувається на конкурсній основі в межах установлених квот.

