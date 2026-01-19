Соцпідтримка людей з III групою інвалідності — розмір виплат та перелік пільг у 2026

Гривні в конверті. Фото: УНІАН

У 2026 році люди з інвалідністю III групи з дитинства можуть отримувати державну фінансову допомогу та користуватися низкою соціальних гарантій. Однак не всі знають, які саме виплати та пільги передбачені законом.

Про те, яку фінансову та соціальну підтримку можуть отримати люди з інвалідністю III групи у 2026 році, розповіли в Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.

На яку фінансову підтримку розраховувати у 2026 році

Люди з інвалідністю III групи, які не отримують пенсію, мають право на державну соціальну допомогу. Її розмір становить 60% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році це 1 557 гривень на місяць. Якщо групу інвалідності змінюють, розмір виплати також переглядають.

Хто може отримувати доплату на догляд

Окремі категорії людей з інвалідністю III групи можуть додатково отримувати грошову допомогу на догляд. Вона призначається:

людям з інвалідністю внаслідок війни, які отримують пенсію;

самотнім людям, які за висновком лікарів потребують постійного стороннього догляду.

Надбавки для людей з інвалідністю внаслідок війни

В Міністерстві в справах ветеранів України зазначають, що люди з інвалідністю III групи, отриманою внаслідок війни, які замість пенсії отримують соціальну допомогу, мають право на додаткову доплату. У 2026 році вона становить 778,50 грн (30% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

Які пільги можуть отримати люди з інвалідністю III групи у 2026 році

Працюючі люди з інвалідністю III групи мають додаткові права, зокрема:

щорічну відпустку, збільшену на 2 дні;

до 30 днів неоплачуваної відпустки;

14 днів додаткової оплачуваної відпустки щороку;

прийняття на роботу без випробувального терміну.

Держава також забезпечує людям з III групою інвалідності пільговий доступ до:

технічних і реабілітаційних засобів;

медичних виробів, зокрема зубних протезів;

колісних крісел — за медичними показаннями.

Студенти з інвалідністю III групи мають право на отримання стипендії, а вступники з високими навчальними досягненнями можуть бути зараховані до закладів освіти поза конкурсом.

Крім того, люди з інвалідністю користуються правом безплатний проїзд в міському громадському транспорті, за винятком таксі та метрополітену. Однак пільг на оплату житлово-комунальних послуг для громадян з інвалідністю III групи не передбачено.

Раніше ми писали, що в Україні з минулого року запровадили нову систему оцінки можливостей людини в повсякденному житті. Вона по-іншому визначає інвалідність, термін її встановлення та правила призначення пенсій.

Також ми розповідали, що люди з інвалідністю першої групи не можуть повністю обходитися без сторонньої допомоги й потребують догляду. Для їх підтримки держава надає пільги та грошову допомогу.