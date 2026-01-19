Соцподдержка людей с III группой инвалидности — размер выплат и перечень льгот в 2026

III группа инвалидности — перечень соцвыплат и льгот в 2026 году
В 2026 году люди с инвалидностью III группы с детства могут получать государственную финансовую помощь и пользоваться рядом социальных гарантий. Однако не все знают, какие именно выплаты и льготы предусмотрены законом.
О том, какую финансовую и социальную поддержку могут получить люди с инвалидностью III группы в 2026 году, рассказали в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.
На какую финансовую поддержку рассчитывать в 2026 году
Люди с инвалидностью III группы, которые не получают пенсию, имеют право на государственную социальную помощь. Ее размер составляет 60% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
В 2026 году это 1 557 гривен в месяц. Если группу инвалидности меняют, размер выплаты также пересматривают.
Кто может получать доплату на уход
Отдельные категории людей с инвалидностью III группы могут дополнительно получать денежную помощь на уход. Она назначается:
- людям с инвалидностью вследствие войны, которые получают пенсию;
- одиноким людям, которые по заключению врачей нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Надбавки для людей с инвалидностью вследствие войны
В Министерстве по делам ветеранов Украины отмечают, что люди с инвалидностью III группы, полученной вследствие войны, которые вместо пенсии получают социальную помощь, имеют право на дополнительную доплату. В 2026 году она составляет 778,50 грн (30% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц).
Какие льготы могут получить люди с инвалидностью III группы в 2026 году
Работающие люди с инвалидностью III группы имеют дополнительные права, в частности:
- ежегодный отпуск, увеличенный на 2 дня;
- до 30 дней неоплачиваемого отпуска;
- 14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска ежегодно;
- принятие на работу без испытательного срока.
Государство также обеспечивает людям с III группой инвалидности льготный доступ к:
- техническим и реабилитационным средствам;
- медицинским изделиям, в частности зубным протезам;
- колесных кресел - по медицинским показаниям.
Студенты с инвалидностью III группы имеют право на получение стипендии, а поступающие с высокими учебными достижениями могут быть зачислены в учебные заведения вне конкурса.
Кроме того, люди с инвалидностью пользуются правом бесплатного проезда в городском общественном транспорте, за исключением такси и метрополитена. Однако льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан с инвалидностью III группы не предусмотрено.
