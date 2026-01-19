Соцподдержка людей с III группой инвалидности — размер выплат и перечень льгот в 2026

Гривны в конверте. Фото: УНИАН

В 2026 году люди с инвалидностью III группы с детства могут получать государственную финансовую помощь и пользоваться рядом социальных гарантий. Однако не все знают, какие именно выплаты и льготы предусмотрены законом.

О том, какую финансовую и социальную поддержку могут получить люди с инвалидностью III группы в 2026 году, рассказали в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.

На какую финансовую поддержку рассчитывать в 2026 году

Люди с инвалидностью III группы, которые не получают пенсию, имеют право на государственную социальную помощь. Ее размер составляет 60% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году это 1 557 гривен в месяц. Если группу инвалидности меняют, размер выплаты также пересматривают.

Кто может получать доплату на уход

Отдельные категории людей с инвалидностью III группы могут дополнительно получать денежную помощь на уход. Она назначается:

людям с инвалидностью вследствие войны, которые получают пенсию;

одиноким людям, которые по заключению врачей нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Надбавки для людей с инвалидностью вследствие войны

В Министерстве по делам ветеранов Украины отмечают, что люди с инвалидностью III группы, полученной вследствие войны, которые вместо пенсии получают социальную помощь, имеют право на дополнительную доплату. В 2026 году она составляет 778,50 грн (30% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц).

Какие льготы могут получить люди с инвалидностью III группы в 2026 году

Работающие люди с инвалидностью III группы имеют дополнительные права, в частности:

ежегодный отпуск, увеличенный на 2 дня;

до 30 дней неоплачиваемого отпуска;

14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска ежегодно;

принятие на работу без испытательного срока.

Государство также обеспечивает людям с III группой инвалидности льготный доступ к:

техническим и реабилитационным средствам;

медицинским изделиям, в частности зубным протезам;

колесных кресел - по медицинским показаниям.

Студенты с инвалидностью III группы имеют право на получение стипендии, а поступающие с высокими учебными достижениями могут быть зачислены в учебные заведения вне конкурса.

Кроме того, люди с инвалидностью пользуются правом бесплатного проезда в городском общественном транспорте, за исключением такси и метрополитена. Однако льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан с инвалидностью III группы не предусмотрено.

Ранее мы писали, что в Украине с прошлого года ввели новую систему оценки возможностей человека в повседневной жизни. Она по-другому определяет инвалидность, срок ее установления и правила назначения пенсий.

Также мы рассказывали, что люди с инвалидностью первой группы не могут полностью обходиться без посторонней помощи и нуждаются в уходе. Для их поддержки государство предоставляет льготы и денежную помощь.