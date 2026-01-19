Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика III группа инвалидности — перечень соцвыплат и льгот в 2026 году

III группа инвалидности — перечень соцвыплат и льгот в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 19:20
Соцподдержка людей с III группой инвалидности — размер выплат и перечень льгот в 2026
Гривны в конверте. Фото: УНИАН

В 2026 году люди с инвалидностью III группы с детства могут получать государственную финансовую помощь и пользоваться рядом социальных гарантий. Однако не все знают, какие именно выплаты и льготы предусмотрены законом.

О том, какую финансовую и социальную поддержку могут получить люди с инвалидностью III группы в 2026 году, рассказали в Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.

Реклама
Читайте также:

На какую финансовую поддержку рассчитывать в 2026 году

Люди с инвалидностью III группы, которые не получают пенсию, имеют право на государственную социальную помощь. Ее размер составляет 60% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году это 1 557 гривен в месяц. Если группу инвалидности меняют, размер выплаты также пересматривают.

Кто может получать доплату на уход

Отдельные категории людей с инвалидностью III группы могут дополнительно получать денежную помощь на уход. Она назначается:

  • людям с инвалидностью вследствие войны, которые получают пенсию;
  • одиноким людям, которые по заключению врачей нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Надбавки для людей с инвалидностью вследствие войны

В Министерстве по делам ветеранов Украины отмечают, что люди с инвалидностью III группы, полученной вследствие войны, которые вместо пенсии получают социальную помощь, имеют право на дополнительную доплату. В 2026 году она составляет 778,50 грн (30% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц).

Какие льготы могут получить люди с инвалидностью III группы в 2026 году

Работающие люди с инвалидностью III группы имеют дополнительные права, в частности:

  • ежегодный отпуск, увеличенный на 2 дня;
  • до 30 дней неоплачиваемого отпуска;
  • 14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска ежегодно;
  • принятие на работу без испытательного срока.

Государство также обеспечивает людям с III группой инвалидности льготный доступ к:

  • техническим и реабилитационным средствам;
  • медицинским изделиям, в частности зубным протезам;
  • колесных кресел - по медицинским показаниям.

Студенты с инвалидностью III группы имеют право на получение стипендии, а поступающие с высокими учебными достижениями могут быть зачислены в учебные заведения вне конкурса.

Кроме того, люди с инвалидностью пользуются правом бесплатного проезда в городском общественном транспорте, за исключением такси и метрополитена. Однако льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан с инвалидностью III группы не предусмотрено.

Ранее мы писали, что в Украине с прошлого года ввели новую систему оценки возможностей человека в повседневной жизни. Она по-другому определяет инвалидность, срок ее установления и правила назначения пенсий.

Также мы рассказывали, что люди с инвалидностью первой группы не могут полностью обходиться без посторонней помощи и нуждаются в уходе. Для их поддержки государство предоставляет льготы и денежную помощь.

деньги инвалидность льготы соцвыплаты лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации