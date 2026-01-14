Инвалидность в 2026 году — на какой срок устанавливают и какие выплаты предусмотрены

Люди общаются с врачом. Фото: УНИАН

В Украине с прошлого года работает обновленный механизм оценки повседневных возможностей человека. Он изменил подход к установлению инвалидности, сроки ее действия и условия назначения пенсий.

О том, на какой период устанавливается инвалидность и какие выплаты могут получать украинцы в 2026 году, объяснили специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист".

Читайте также:

Кому инвалидность устанавливают бессрочно

Статус инвалидности без ограничения срока предоставляют:

гражданам пенсионного возраста — по результатам повторного оценивания;

людям с анатомическими недостатками или стойкими, необратимыми нарушениями функций организма;

лицам с инвалидностью I группы, если в течение пяти лет повторные осмотры не показали улучшения состояния;

военнослужащим, получившим тяжелые повреждения в зоне боевых действий, в частности в случае ампутации конечностей или окончательной потери органа или его функций.

Инвалидность сроком на 5 лет

На пять лет инвалидность назначают людям с тяжелыми формами хронических болезней, а также гражданам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями с неблагоприятным прогнозом.

Кому инвалидность устанавливают на 1-3 года

Остальным категориям граждан инвалидность устанавливают на ограниченный срок:

при первичном установлении III группы — на 1 год;

при первичном установлении II группы — на 2 года;

при повторном оценивании — на срок от 1 до 3 лет в зависимости от состояния здоровья.

Какие выплаты получают люди с инвалидностью в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что выплаты по инвалидности назначают при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Необходимая продолжительность стажа зависит от возраста, в котором человеку установили инвалидность. Размер пенсии в 2026 году составляет:

100% пенсии по возрасту — для людей с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту — для II группы;

50% пенсии по возрасту — для III группы.

Выплаты начисляют с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев. В случае более позднего обращения пенсию назначают со дня подачи заявления.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью I группы не могут полностью обходиться без посторонней помощи и часто нуждаются в постоянном уходе. Многие ежедневные дела они выполняют только с поддержкой других. Чтобы их поддержать, государство предоставляет пенсии, денежные выплаты и различные льготы.

Также мы рассказывали, что в 2026 году для людей со II группой инвалидности предусмотрены не только пенсионные выплаты, но и реабилитация, уход и возможность оформления опеки. Для получения помощи нужно иметь документ, подтверждающий инвалидность.