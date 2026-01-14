Інвалідність у 2026 році — на який термін встановлюють та які виплати передбачені

Люди спілкуються з лікарем. Фото: УНІАН

В Україні з минулого року працює оновлений механізм оцінювання повсякденних можливостей людини. Він змінив підхід до встановлення інвалідності, строки її дії та умови призначення пенсій.

Про те, на який період встановлюється інвалідність та які виплати можуть отримувати українці у 2026 році, пояснили фахівці Telegram-каналу "Ти ж Юрист".

Кому інвалідність встановлюють безстроково

Статус інвалідності без обмеження строку надають:

громадянам пенсійного віку — за результатами повторного оцінювання;

людям з анатомічними вадами або стійкими, незворотними порушеннями функцій організму;

особам з інвалідністю І групи, якщо протягом п’яти років повторні огляди не показали покращення стану;

військовослужбовцям, які отримали важкі ушкодження в зоні бойових дій, зокрема у разі ампутації кінцівок або остаточної втрати органу чи його функцій.

Інвалідність строком на 5 років

На п’ять років інвалідність призначають людям із тяжкими формами хронічних хвороб, а також громадянам з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями з несприятливим прогнозом.

Кому інвалідність встановлюють на 1–3 роки

Іншим категоріям громадян інвалідність встановлюють на обмежений термін:

при первинному встановленні III групи — на 1 рік;

при первинному встановленні II групи — на 2 роки;

при повторному оцінюванні — на строк від 1 до 3 років залежно від стану здоров’я.

Які виплати отримують люди з інвалідністю у 2026 році

В Пенсійному фонді України нагадують, що виплати по інвалідності призначають за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Необхідна тривалість стажу залежить від віку, у якому людині встановили інвалідність. Розмір пенсії у 2026 році становить:

100% пенсії за віком — для людей з інвалідністю І групи;

90% пенсії за віком — для II групи;

50% пенсії за віком — для III групи.

Виплати нараховують з дати встановлення інвалідності, якщо заява подана протягом трьох місяців. У разі пізнішого звернення пенсію призначають з дня подання заяви.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю I групи не можуть повністю обходитися без сторонньої допомоги й часто потребують постійного догляду. Багато щоденних справ вони виконують лише з підтримкою інших. Щоб їх підтримати, держава надає пенсії, грошові виплати та різні пільги.

Також ми розповідали, що у 2026 році для людей з II групою інвалідності передбачені не лише пенсійні виплати, а й реабілітація, догляд і можливість оформлення опіки. Для отримання допомоги потрібно мати документ, що підтверджує інвалідність.