Соцпомощь для людей со II группой инвалидности — размер выплат и перечень льгот в 2026

Человек держит деньги в руках. Фото: УНИАН

В 2026 году в Украине пересмотрели прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность. Из-за этого выросли размеры некоторых пенсий и социальных выплат, в частности для людей с инвалидностью II группы.

О том, какую социальную и финансовую поддержку будет оказывать государство людям со II группой инвалидности в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

На какие пенсии рассчитывать людям со II группой инвалидности в 2026 году

Пенсия по инвалидности — это государственная помощь для людей, которые по состоянию здоровья не могут работать или имеют ограниченные возможности для труда. По данным Пенсионного фонда Украины, размер пенсии определяется как доля пенсии по возрасту:

100% — для людей с инвалидностью I группы;

90% — для людей с инвалидностью II группы;

50% — для людей с инвалидностью III группы.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2 595 грн, и от этого показателя зависят минимальные пенсионные выплаты по инвалидности. Меньше этой суммы человек получать не может.

Военнослужащим пенсию по инвалидности назначают независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или в течение трех месяцев после увольнения. В 2026 году размеры выплат для людей с инвалидностью II группы следующие:

вследствие боевых действий — 80% денежного обеспечения, но не менее 13 822 грн;

в других случаях — 60% денежного обеспечения.

Для людей с инвалидностью II группы, пострадавших из-за аварии на Чернобыльской АЭС, пенсия не может быть меньше 7 884,57 грн.

Ликвидаторам аварии на ЧАЭС с инвалидностью II группы пенсию устанавливают в размере не менее 80% средней зарплаты по стране, которая берется для пенсионных расчетов за предыдущий год.

Какую социальную помощь выплачивают людям со II группой инвалидности в 2026 году

В Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета отмечают, что люди с инвалидностью II группы с детства, которые не получают пенсию, могут оформить государственную социальную помощь. В 2026 году ее размер составляет 2 076 грн в месяц, что равно 80% прожиточного минимума для нетрудоспособных. Если группу инвалидности меняют, сумму выплат пересчитывают.

В Министерстве по делам ветеранов сообщают, что люди с инвалидностью II группы, приобретенной в результате войны, которые получают социальную помощь вместо пенсии, имеют право на доплату. В 2026 году она составляет 1 038 грн в месяц (40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц).

Льготы для людей с инвалидностью II группы

Кроме финансовой поддержки, люди с инвалидностью II группы пользуются рядом социальных льгот. Специальных скидок на оплату жилищно-коммунальных услуг для них не предусмотрено, однако они могут оформить жилищную субсидию.

Во время амбулаторного лечения лекарства по рецепту продаются со скидкой 50%. Также граждане со II группой инвалидности имеют трудовые гарантии:

трудовой договор можно расторгнуть досрочно;

их принимают на работу без испытательного срока;

при необходимости устанавливают сокращенный рабочий день или неделю.

В сфере транспорта предусмотрен бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси), а с 1 октября по 15 мая действует 50% скидка на путешествия междугородним транспортом.

Студенты с инвалидностью II группы могут получать социальную стипендию и дополнительную материальную помощь. Поступление в учреждения высшего образования для них происходит на конкурсной основе в пределах установленных квот.

Ранее мы писали, что льготы — это способ поддержки людей от государства. С февраля 2026 года еще больше украинцев смогут ими пользоваться, но при условии выполнения одного требования.

Также мы рассказывали, что в 2026 году люди с инвалидностью III группы имеют право на денежную помощь и социальные льготы. В то же время многие не знают, какая поддержка и выплаты им гарантированы законом.