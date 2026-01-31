Виплати для людей з інвалідністю в лютому — сума для I, II та III групи

Людина тримає гривні номіналом "100 гривень". Фото: УНІАН

Багато українців не знають, що сума пенсії по інвалідності може сильно відрізнятися навіть при однаковому трудовому стажі. Окрім того, у 2026 році змінився розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що вплинуло на виплати деяких громадян.

Про те, на які виплати розраховувати громадянам з I, II та III групою інвалідності у лютому 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

На які виплати по інвалідності розраховувати в лютому 2026 року

В Головному управлінні ПФУ в Донецькій області нагадують, що пенсія по інвалідності призначається людям, які втратили працездатність через хворобу, травму (не пов’язану з роботою) або мають інвалідність з дитинства.

Під час призначення пенсії по інвалідності дуже важливий страховий стаж, він має бути від 1 до 15 років, залежно від віку та групи інвалідності. Сума також залежить від групи інвалідності та пенсії за віком:

I група — 100% від пенсії за віком;

II група — 90% від пенсії за віком;

III група — 50% від пенсії за віком.

Якщо стажу недостатньо, можна отримати державну допомогу. Згідно з даними Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, її розмір у 2026 році становить:

I група інвалідності — 2 595 грн (100% від прожиткового мінімуму);

II група — 2 076 грн (80% прожиткового мінімуму);

III група — 1 557 грн (60% прожиткового мінімуму).

Як оформити пенсію по інвалідності у 2026 році

Оформити пенсію можна через територіальні підрозділи Пенсійного фонду України особисто, поштою, через уповноважену особу або онлайн через сайт ПФУ чи "Дію". Для цього потрібні такі документи:

Довідки про заробітну плату та страхові внески. Паспорт або документ, що підтверджує реєстрацію. Свідоцтво про інвалідність або довідка військово-лікарської комісії. Документи про стаж (трудова книжка або інші підтвердження роботи). Документи про особливий статус (учасник бойових дій, ліквідатор ЧАЕС тощо).

Для онлайн-заявки потрібні сканкопії всіх документів. У кабінеті ПФУ натисніть:

Щодо пенсійного забезпечення. Заява на призначення пенсії. Пенсія по інвалідності.

Після цього потрібно заповнити анкету і прикріпити сканкопії документів, а також обрати спосіб отримання виплат — на банківський рахунок або через пошту. Рішення про призначення пенсії приймають протягом 10 днів.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні оновили прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, що призвело до підвищення деяких пенсій та соціальних виплат, зокрема для людей з інвалідністю II групи.

Також ми розповідали, що громадяни з інвалідністю, постраждалі від вибухонебезпечних предметів, можуть отримати одноразову грошову допомогу за умови дотримання встановлених правил.