Україна
Головна Економіка Що буде з виплатами людей з інвалідністю в лютому 2026 — суми

Що буде з виплатами людей з інвалідністю в лютому 2026 — суми

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 19:15
Виплати для людей з інвалідністю в лютому — сума для I, II та III групи
Людина тримає гривні номіналом "100 гривень". Фото: УНІАН

Багато українців не знають, що сума пенсії по інвалідності може сильно відрізнятися навіть при однаковому трудовому стажі. Окрім того, у 2026 році змінився розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що вплинуло на виплати деяких громадян.

Про те, на які виплати розраховувати громадянам з I, II та III групою інвалідності у лютому 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

На які виплати по інвалідності розраховувати в лютому 2026 року

В Головному управлінні ПФУ в Донецькій області нагадують, що пенсія по інвалідності призначається людям, які втратили працездатність через хворобу, травму (не пов’язану з роботою) або мають інвалідність з дитинства. 

Під час призначення пенсії по інвалідності дуже важливий страховий стаж, він має бути від 1 до 15 років, залежно від віку та групи інвалідності. Сума також залежить від групи інвалідності та пенсії за віком:

  • I група — 100% від пенсії за віком;
  • II група — 90% від пенсії за віком;
  • III група — 50% від пенсії за віком.

Якщо стажу недостатньо, можна отримати державну допомогу. Згідно з даними Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, її розмір у 2026 році становить:

  • I група інвалідності — 2 595 грн (100% від прожиткового мінімуму);
  • II група — 2 076 грн (80% прожиткового мінімуму);
  • III група — 1 557 грн (60% прожиткового мінімуму).

Як оформити пенсію по інвалідності у 2026 році

Оформити пенсію можна через територіальні підрозділи Пенсійного фонду України особисто, поштою, через уповноважену особу або онлайн через сайт ПФУ чи "Дію". Для цього потрібні такі документи:

  1. Довідки про заробітну плату та страхові внески.
  2. Паспорт або документ, що підтверджує реєстрацію.
  3. Свідоцтво про інвалідність або довідка військово-лікарської комісії.
  4. Документи про стаж (трудова книжка або інші підтвердження роботи).
  5. Документи про особливий статус (учасник бойових дій, ліквідатор ЧАЕС тощо).

Для онлайн-заявки потрібні сканкопії всіх документів. У кабінеті ПФУ натисніть:

  1. Щодо пенсійного забезпечення.
  2. Заява на призначення пенсії.
  3. Пенсія по інвалідності.

Після цього потрібно заповнити анкету і прикріпити сканкопії документів, а також обрати спосіб отримання виплат — на банківський рахунок або через пошту. Рішення про призначення пенсії приймають протягом 10 днів.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні оновили прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, що призвело до підвищення деяких пенсій та соціальних виплат, зокрема для людей з інвалідністю II групи.

Також ми розповідали, що громадяни з інвалідністю, постраждалі від вибухонебезпечних предметів, можуть отримати одноразову грошову допомогу за умови дотримання встановлених правил.

виплати пенсії інвалідність соцвиплати особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
