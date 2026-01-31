Видео
Главная Экономика Что будет с выплатами людей с инвалидностью в феврале — суммы

Что будет с выплатами людей с инвалидностью в феврале — суммы

Дата публикации 31 января 2026 19:15
Выплаты для людей с инвалидностью в феврале — сумма для I, II и III группы
Человек держит гривны номиналом "100 гривен". Фото: УНИАН

Многие украинцы не знают, что сумма пенсии по инвалидности может сильно отличаться даже при одинаковом трудовом стаже. Кроме того, в 2026 году изменился размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, что повлияло на выплаты некоторых граждан.

О том, на какие выплаты рассчитывать гражданам с I, II и III группой инвалидности в феврале 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

На какие выплаты по инвалидности рассчитывать в феврале 2026 года

В Главном управлении ПФУ в Донецкой области напоминают, что пенсия по инвалидности назначается людям, которые потеряли трудоспособность из-за болезни, травмы (не связанной с работой) или имеют инвалидность с детства.

При назначении пенсии по инвалидности очень важен страховой стаж, он должен быть от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста и группы инвалидности. Сумма также зависит от группы инвалидности и пенсии по возрасту:

  • I группа — 100% от пенсии по возрасту;
  • II группа — 90% от пенсии по возрасту;
  • III группа — 50% от пенсии по возрасту.

Если стажа недостаточно, можно получить государственную помощь. Согласно данным Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, ее размер в 2026 году составляет:

  • I группа инвалидности — 2 595 грн (100% от прожиточного минимума);
  • II группа — 2 076 грн (80% прожиточного минимума);
  • III группа — 1 557 грн (60% прожиточного минимума).

Как оформить пенсию по инвалидности в 2026 году

Оформить пенсию можно через территориальные подразделения Пенсионного фонда Украины лично, по почте, через уполномоченное лицо или онлайн через сайт ПФУ или "Дію". Для этого нужны следующие документы:

  1. Справки о заработной плате и страховых взносах.
  2. Паспорт или документ, подтверждающий регистрацию.
  3. Свидетельство об инвалидности или справка военно-врачебной комиссии.
  4. Документы о стаже (трудовая книжка или другие подтверждения работы).
  5. Документы об особом статусе (участник боевых действий, ликвидатор ЧАЭС и т.д.).

Для онлайн-заявки нужны сканкопии всех документов. В кабинете ПФУ нажмите:

  1. О пенсионном обеспечении.
  2. Заявление на назначение пенсии.
  3. Пенсия по инвалидности.

После этого нужно заполнить анкету и прикрепить сканкопии документов, а также выбрать способ получения выплат — на банковский счет или через почту. Решение о назначении пенсии принимают в течение 10 дней.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине обновили прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, что привело к повышению некоторых пенсий и социальных выплат, в частности для людей с инвалидностью II группы.

Также мы рассказывали, что граждане с инвалидностью, пострадавшие от взрывоопасных предметов, могут получить единовременную денежную помощь при условии соблюдения установленных правил.

выплаты пенсии инвалидность соцвыплаты лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
