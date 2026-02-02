III группа инвалидности — минимальные суммы выплат для гражданских, военных и чернобыльцев в феврале

Человек держит деньги и банковскую карточку. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года люди с инвалидностью III группы в Украине получат пенсионные выплаты в соответствии с действующим законодательством. Размер помощи зависит от ряда факторов, но меньше минимального уровня сумма быть не может.

О том, на какие минимальные выплаты могут рассчитывать люди с III группой инвалидности в феврале 2026 года, сообщили в Пенсионном фонде Украины в ответ на запрос Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Минимальная пенсия для III группы инвалидности в феврале

Размер выплат по инвалидности зависит от страхового стажа и размера пенсии по возрасту. Для людей с III группой инвалидности сумма помощи составляет 50% пенсии по возрасту.

В то же время государство гарантирует минимальный размер выплат. В феврале 2026 года пенсия для людей с инвалидностью не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Размер минимальной пенсии по инвалидности в 2026 году. Фото: Скриншот

По состоянию на 1 января 2026 года он составляет 2 595 гривен. Именно эта сумма является минимальной для людей с III группой инвалидности, если рассчитанная выплата меньше.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если человек обратился в Пенсионный фонд в течение трех месяцев. В случае более позднего обращения выплаты начисляются с даты подачи заявления.

Выплаты для военных с инвалидностью III группы в феврале

Военнослужащим пенсионное обеспечение по инвалидности предоставляется независимо от наличия страхового стажа, если инвалидность наступила:

во время прохождения военной службы;

в течение трех месяцев после увольнения со службы;

позже этого срока, но вследствие заболеваний, возникших в период службы.

Для людей с инвалидностью вследствие войны действуют значительно более высокие минимальные гарантии. В феврале 2026 года выплата не может быть меньше 9 478 гривен. Для участников боевых действий минимальная пенсионная выплата составляет 5 528 гривен.

Минимальные выплаты для пострадавших от ЧАЭС с III группой инвалидности в феврале

Для людей с инвалидностью III группы, связанной с Чернобыльской катастрофой, с учетом индексации с 1 марта 2025 года минимальная пенсия составляет 6 077,69 гривны. Эти выплаты сохраняются и в феврале 2026 года до проведения следующей индексации.

Кроме того, если общий размер пенсии ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС с III группой меньше 60% средней зарплаты по Украине за предыдущий год, им назначается ежемесячная государственная адресная помощь. С 1 марта 2025 года ее размер не может быть меньше 10 491,96 гривны и выплачивается до момента очередного пересмотра.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине обновили прожиточный минимум для людей, которые не могут работать. Из-за этого повысили часть пенсий и соцвыплат, в частности для людей с инвалидностью II группы.

Также мы рассказывали, что малообеспеченной считают семью, чей средний доход за месяц ниже установленного для неё прожиточного минимума. Такие семьи имеют право на денежную помощь от государства.