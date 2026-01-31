Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поддержка малообеспеченных семей — размер выплат в 2026 году

Поддержка малообеспеченных семей — размер выплат в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 08:20
Деньги для семей с низким доходом — кто может получить и как изменились суммы в 2026
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Малообеспеченной в Украине считается семья, которая по объективным причинам имеет средний месячный доход ниже прожиточного минимума, установленного для этого домохозяйства. Такие семьи могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.

О том, какие семьи считаются малообеспеченными и какую финансовую поддержку гарантирует государство таким семьям в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какую финансовую поддержку оказывает государство малообеспеченным семьям в 2026 году

Семьи со статусом малообеспеченных могут ежемесячно получать денежную помощь от государства. Ее размер зависит от доходов семьи и определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и фактическими доходами домохозяйства.

Для расчета применяется не полный прожиточный минимум, а его часть. По данным Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, 2026 году суммы следующие:

  1. Трудоспособные лица — 60% прожиточного минимума (1 996,80 грн).
  2. Лица с инвалидностью и те, кто потерял трудоспособность — 100% 60% прожиточного минимума (2 595,00 грн).
  3. Дети — 145% прожиточного минимума:
  • до 6 лет — 4 084,65 грн;
  • от 6 до 18 лет — 5 092,40 грн;
  • от 18 до 23 лет (если учатся) — 4 825,60 грн.

Например, для семьи из одного взрослого и ребенка старше шести лет гарантированный уровень финансового обеспечения составляет 7 089,2 грн. Если их месячный доход — 6 500 грн, государство доплатит разницу, то есть 589,2 грн.

На какой срок назначается пособие и что для этого нужно

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что социальную помощь назначают на шесть месяцев, начиная с месяца подачи заявления. Важное условие — подать все необходимые документы в том же месяце.

Деньги выплачивают раз в месяц по месту жительства уполномоченного представителя семьи — через "Укрпочту" или на банковский счет по выбору получателя. Для оформления пособия необходимо подать:

  • заявление установленного образца;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • справку о доходах за последние шесть месяцев;
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи;
  • удостоверение участника боевых действий — при наличии.

Кому могут отказать в выплатах

Помощь не назначают трудоспособным лицам, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в службе занятости. Также выплату не получат семьи, которые:

  • скрыли банковские вклады;
  • предоставили ложную информацию о доходах или имуществе;
  • совершили крупные покупки в течение года (жилье, землю, авто, ценные бумаги).

Кроме того, помощь не назначают гражданам, которые имеют два автомобиля в возрасте до 15 лет, а также фактически не проживают в Украине.

Ранее мы писали, что в 2026 году отдельные категории украинских семей могут рассчитывать на государственную поддержку. В частности, льготы предусмотрены для семей, которые воспитывают трех или более несовершеннолетних детей.

Также мы рассказывали, что в 2026 году в Украине был обновлен показатель прожиточного минимума. В результате этого произошло повышение отдельных пенсий и социальных пособий, в частности выплат гражданам с инвалидностью второй группы.

выплаты семья деньги финансы соцвыплаты помощь
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации