Деньги для семей с низким доходом — кто может получить и как изменились суммы в 2026

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Малообеспеченной в Украине считается семья, которая по объективным причинам имеет средний месячный доход ниже прожиточного минимума, установленного для этого домохозяйства. Такие семьи могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.

О том, какие семьи считаются малообеспеченными и какую финансовую поддержку гарантирует государство таким семьям в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какую финансовую поддержку оказывает государство малообеспеченным семьям в 2026 году

Семьи со статусом малообеспеченных могут ежемесячно получать денежную помощь от государства. Ее размер зависит от доходов семьи и определяется как разница между прожиточным минимумом для семьи и фактическими доходами домохозяйства.

Для расчета применяется не полный прожиточный минимум, а его часть. По данным Департамента социальной защиты населения Сумского городского совета, 2026 году суммы следующие:

Трудоспособные лица — 60% прожиточного минимума (1 996,80 грн). Лица с инвалидностью и те, кто потерял трудоспособность — 100% 60% прожиточного минимума (2 595,00 грн). Дети — 145% прожиточного минимума:

до 6 лет — 4 084,65 грн;

от 6 до 18 лет — 5 092,40 грн;

от 18 до 23 лет (если учатся) — 4 825,60 грн.

Например, для семьи из одного взрослого и ребенка старше шести лет гарантированный уровень финансового обеспечения составляет 7 089,2 грн. Если их месячный доход — 6 500 грн, государство доплатит разницу, то есть 589,2 грн.

На какой срок назначается пособие и что для этого нужно

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что социальную помощь назначают на шесть месяцев, начиная с месяца подачи заявления. Важное условие — подать все необходимые документы в том же месяце.

Деньги выплачивают раз в месяц по месту жительства уполномоченного представителя семьи — через "Укрпочту" или на банковский счет по выбору получателя. Для оформления пособия необходимо подать:

заявление установленного образца;

документ, удостоверяющий личность;

справку о доходах за последние шесть месяцев;

декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи;

удостоверение участника боевых действий — при наличии.

Кому могут отказать в выплатах

Помощь не назначают трудоспособным лицам, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в службе занятости. Также выплату не получат семьи, которые:

скрыли банковские вклады;

предоставили ложную информацию о доходах или имуществе;

совершили крупные покупки в течение года (жилье, землю, авто, ценные бумаги).

Кроме того, помощь не назначают гражданам, которые имеют два автомобиля в возрасте до 15 лет, а также фактически не проживают в Украине.

Ранее мы писали, что в 2026 году отдельные категории украинских семей могут рассчитывать на государственную поддержку. В частности, льготы предусмотрены для семей, которые воспитывают трех или более несовершеннолетних детей.

Также мы рассказывали, что в 2026 году в Украине был обновлен показатель прожиточного минимума. В результате этого произошло повышение отдельных пенсий и социальных пособий, в частности выплат гражданам с инвалидностью второй группы.