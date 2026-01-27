Видео
Україна
Видео

Льготы для семей с детьми — какие скидки доступны в 2026 году

Льготы для семей с детьми — какие скидки доступны в 2026 году

Дата публикации 27 января 2026 14:10
Льготы для семей с детьми — кто может рассчитывать на поддержку в 2026 году
Дети съезжают со снежной горки. Фото: УНИАН

В 2026 году некоторые украинские семьи имеют право на льготы от государства. Например, это касается семей в которых воспитывается трое и более детей.

О том, какие льготы могут оформить многодетные семьи в 2026 году, объяснили на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Читайте также:

Какая семья считается многодетной

В Украине многодетной считается семья, в которой супруги официально состоят в браке, живут вместе и воспитывают не менее трех детей. В состав такой семьи также зачисляют детей до 23 лет, если они учатся на дневной форме в учреждениях профессионального или высшего образования.

Это правило действует и в тех случаях, когда один из супругов имеет детей от предыдущего брака — при условии, что они проживают вместе и воспитываются в новой семье. Статус многодетной имеет и семья, где мать или отец самостоятельно воспитывает трех и более детей.

Многодетные семьи часто являются примером взаимной поддержки и заботы. В то же время для надлежащего обеспечения детей государство предоставляет им социальную помощь и льготы.

Как получить статус многодетной семьи в 2026 году

Официальным подтверждением статуса является удостоверение родителей многодетной семьи и ребенка из такой семьи. Порядок его оформления определен постановлением Кабинета Министров Украины № 209.

Удостоверение выдают одному из родителей и детям с шести лет. Подать заявление можно в органы местной власти или через ЦПАУ — независимо от места регистрации. Документ оформляют в течение 10 рабочих дней после подачи заявления.

Какие льготы могут получить многодетные семьи в 2026 году

Семьи со статусом многодетных могут воспользоваться такими льготами:

  • 50% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • 50% скидки на абонентскую плату за стационарный телефон;
  • 50% скидки на стоимость топлива при отсутствии централизованного отопления.

Льготы предоставляются с учетом дохода семьи. Среднемесячный доход на одного человека не должен превышать уровень, который дает право на налоговую социальную льготу.

Дети из многодетных семей имеют право на:

  • ежегодный медицинский осмотр;
  • бесплатные лекарства по рецепту врача;
  • бесплатный проезд общественным транспортом (кроме такси);
  • бесплатное оздоровление и отдых;
  • ежемесячное денежное пособие на третьего и каждого последующего ребенка до 6 лет.

Помощь назначается с месяца подачи заявления и полного пакета документов. Если в семье одновременно родилось двое или больше детей и она приобрела статус многодетной, выплаты осуществляются на каждого ребенка.

Документы принимают органы местного самоуправления и ЦНАП, после чего их передают в органы социальной защиты. Выплаты осуществляются по месту регистрации или фактического проживания заявителя.

В каких случаях многодетная семья может потерять выплаты

Законодательством предусмотрены случаи, когда выплату помощи могут прекратить. Это возможно в случае лишения родительских прав, уклонения от воспитания ребенка, нецелевого использования средств, пребывания ребенка на полном государственном обеспечении, потери семьей статуса многодетной, а также в случае смерти ребенка или получателя помощи.

Ранее мы писали, что в Украине часть людей имеет специальный социальный статус — "ребенок войны". С ним граждане имеют право определенные государственные льготы.

Также мы рассказывали, что труд медиков является чрезвычайно важным, особенно в условиях войны. Поэтому государство предусмотрело для них различные льготы.

дети семья льготы соцвыплаты помощь социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
