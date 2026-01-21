Видео
Україна
Видео

Льготы для медиков — какую поддержку гарантируют в 2026 году

Льготы для медиков — какую поддержку гарантируют в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 08:20
Поддержка врачей — на какие льготы могут рассчитывать медики в 2026 году
Врач общается с пациентом. Фото: УНИАН

Работа медицинских работников всегда была важной, а во время войны ее значение особенно возрастает. Именно поэтому для медиков предусмотрены различные льготы — от бесплатной парковки до досрочной пенсии.

О том, какие льготы могут получить медики в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Согласно 77 статье закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении", пенсионеры, которые ранее работали в медицине или фармации в сельской местности, могут получить компенсацию расходов на жилье, отопление и электроэнергию в пределах социальных норм.

Чтобы воспользоваться льготой, они должны проживать в сельской местности после выхода на пенсию, а их среднемесячный доход за полгода до подачи заявления не должен превышать размер налоговой социальной льготы.

Пенсионные льготы для медиков

На сайте Министерства здравоохранения Украины отмечается, что врачи с минимум 30-летним стажем работы в медицинских учреждениях могут оформить пенсию за выслугу лет. Льготные условия выхода на пенсию доступны для отдельных медицинских должностей:

  • мужчины — с 50 лет, при наличии 25 лет страхового стажа (не менее 10 лет во вредных условиях);
  • женщины — после 20 лет стажа, из которых минимум 7,5 лет на соответствующих должностях.

Если заведение входит в перечень льготных, эти правила действуют для всех его работников.

Какие еще льготы доступны медикам в 2026 году

Медики из специальных списков №1 или №2 имеют право на дополнительный ежегодный отпуск до 35 дней, но точное количество определяет коллективный договор. Работники со сменным графиком, например, с ночными сменами, могут получить до 7 дополнительных дней отпуска.

Медики, которые работают на определенных должностях более 3 лет без перерыва (семейные врачи, участковые, персонал скорой помощи, диспетчеры), получают еще 3 дня дополнительного отпуска. Для сотрудников противотуберкулезных учреждений предусмотрен удлиненный отпуск:

  • 36 дней — при прямом контакте с пациентами или биоматериалами;
  • 45 дней — в случае профессионального заболевания.

Медики имеют право на обязательное страхование от профессиональных рисков за счет работодателя и на государственную поддержку в случае профессионального заболевания или инвалидности. Также им предоставляют бесплатные парковочные места при наличии специального знака и контактного номера для связи с медиком.

Ранее мы писали, что в 2026 году правительство продолжает заботиться о жителях прифронтовых территорий. Особое внимание уделяется медикам и учителям.

Также мы рассказывали, что в 2026 году вступили в силу обновленные правила предоставления льгот на ЖКУ. Из-за роста минимальной зарплаты, прожиточного минимума и соцвыплат некоторые граждане могут потерять право на коммунальные скидки.

