Поддержка врачей — на какие льготы могут рассчитывать медики в 2026 году

Работа медицинских работников всегда была важной, а во время войны ее значение особенно возрастает. Именно поэтому для медиков предусмотрены различные льготы — от бесплатной парковки до досрочной пенсии.

О том, какие льготы могут получить медики в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Согласно 77 статье закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении", пенсионеры, которые ранее работали в медицине или фармации в сельской местности, могут получить компенсацию расходов на жилье, отопление и электроэнергию в пределах социальных норм.

Чтобы воспользоваться льготой, они должны проживать в сельской местности после выхода на пенсию, а их среднемесячный доход за полгода до подачи заявления не должен превышать размер налоговой социальной льготы.

Пенсионные льготы для медиков

На сайте Министерства здравоохранения Украины отмечается, что врачи с минимум 30-летним стажем работы в медицинских учреждениях могут оформить пенсию за выслугу лет. Льготные условия выхода на пенсию доступны для отдельных медицинских должностей:

мужчины — с 50 лет, при наличии 25 лет страхового стажа (не менее 10 лет во вредных условиях);

женщины — после 20 лет стажа, из которых минимум 7,5 лет на соответствующих должностях.

Если заведение входит в перечень льготных, эти правила действуют для всех его работников.

Какие еще льготы доступны медикам в 2026 году

Медики из специальных списков №1 или №2 имеют право на дополнительный ежегодный отпуск до 35 дней, но точное количество определяет коллективный договор. Работники со сменным графиком, например, с ночными сменами, могут получить до 7 дополнительных дней отпуска.

Медики, которые работают на определенных должностях более 3 лет без перерыва (семейные врачи, участковые, персонал скорой помощи, диспетчеры), получают еще 3 дня дополнительного отпуска. Для сотрудников противотуберкулезных учреждений предусмотрен удлиненный отпуск:

36 дней — при прямом контакте с пациентами или биоматериалами;

45 дней — в случае профессионального заболевания.

Медики имеют право на обязательное страхование от профессиональных рисков за счет работодателя и на государственную поддержку в случае профессионального заболевания или инвалидности. Также им предоставляют бесплатные парковочные места при наличии специального знака и контактного номера для связи с медиком.

