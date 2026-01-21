Відео
Україна
Пільги для медиків — яку підтримку гарантує держава у 2026 році

Пільги для медиків — яку підтримку гарантує держава у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 08:20
Підтримка лікарів — на які пільги можуть розраховувати медики у 2026
Лікар спілкується з пацієнтом. Фото: УНІАН

Робота медичних працівників завжди була важливою, а під час війни її значення особливо зростає. Саме тому для медиків передбачені різні пільги — від безплатного паркування до дострокової пенсії.

Про те, які пільги можуть отримати медики у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто має право на комунальні пільги у 2026 році

Згідно з 77 статтею закону "Основи законодавства України про охорону здоров'я", пенсіонери, які раніше працювали у медицині або фармації у сільській місцевості, можуть отримати компенсацію витрат на житло, опалення та електроенергію у межах соціальних норм. 

Щоб скористатися пільгою, вони повинні проживати в сільській місцевості після виходу на пенсію, а їхній середньомісячний дохід за пів року до подання заяви не повинен перевищувати розмір податкової соціальної пільги.

Пенсійні пільги для медиків

На сайті Міністерства охорони здоров'я України зазначається, що лікарі з мінімум 30-річним стажем роботи в медичних закладах можуть оформити пенсію за вислугу років. Пільгові умови виходу на пенсію доступні для окремих медичних посад:

  • чоловіки — з 50 років, за наявності 25 років страхового стажу (не менше 10 років у шкідливих умовах);
  • жінки — після 20 років стажу, з яких мінімум 7,5 років на відповідних посадах.

Якщо заклад входить до переліку пільгових, ці правила діють для всіх його працівників.

Які ще пільги доступні медикам у 2026 році

Медики зі спеціальних списків №1 або №2 мають право на додаткову щорічну відпустку до 35 днів, але точну кількість визначає колективний договір. Працівники зі змінним графіком, наприклад, з нічними змінами, можуть отримати до 7 додаткових днів відпустки.

Медики, які працюють на певних посадах понад 3 роки без перерви (сімейні лікарі, дільничні, персонал швидкої допомоги, диспетчери), отримують ще 3 дні додаткової відпустки. Для співробітників протитуберкульозних закладів передбачена подовжена відпустка:

  • 36 днів — при прямому контакті з пацієнтами або біоматеріалами;
  • 45 днів — у разі професійного захворювання.

Медики мають право на обов’язкове страхування від професійних ризиків за кошт роботодавця та на державну підтримку у разі професійного захворювання або інвалідності. Також їм надають безплатні паркувальні місця при наявності спеціального знака та контактного номера для зв’язку з медиком.

Раніше ми писали, що у 2026 році уряд продовжує піклуватись про мешканців прифронтових територій. Особлива увага приділяється медикам та вчителям.

Також ми розповідали, що у 2026 році набули чинності оновлені правила надання пільг на ЖКП. Через зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та соцвиплат деякі громадяни можуть втратити право на комунальні знижки.

медики пільги допомога соціальна допомога соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
