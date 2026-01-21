Підтримка лікарів — на які пільги можуть розраховувати медики у 2026

Лікар спілкується з пацієнтом. Фото: УНІАН

Робота медичних працівників завжди була важливою, а під час війни її значення особливо зростає. Саме тому для медиків передбачені різні пільги — від безплатного паркування до дострокової пенсії.

Про те, які пільги можуть отримати медики у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Згідно з 77 статтею закону "Основи законодавства України про охорону здоров'я", пенсіонери, які раніше працювали у медицині або фармації у сільській місцевості, можуть отримати компенсацію витрат на житло, опалення та електроенергію у межах соціальних норм.

Щоб скористатися пільгою, вони повинні проживати в сільській місцевості після виходу на пенсію, а їхній середньомісячний дохід за пів року до подання заяви не повинен перевищувати розмір податкової соціальної пільги.

Пенсійні пільги для медиків

На сайті Міністерства охорони здоров'я України зазначається, що лікарі з мінімум 30-річним стажем роботи в медичних закладах можуть оформити пенсію за вислугу років. Пільгові умови виходу на пенсію доступні для окремих медичних посад:

чоловіки — з 50 років, за наявності 25 років страхового стажу (не менше 10 років у шкідливих умовах);

жінки — після 20 років стажу, з яких мінімум 7,5 років на відповідних посадах.

Якщо заклад входить до переліку пільгових, ці правила діють для всіх його працівників.

Які ще пільги доступні медикам у 2026 році

Медики зі спеціальних списків №1 або №2 мають право на додаткову щорічну відпустку до 35 днів, але точну кількість визначає колективний договір. Працівники зі змінним графіком, наприклад, з нічними змінами, можуть отримати до 7 додаткових днів відпустки.

Медики, які працюють на певних посадах понад 3 роки без перерви (сімейні лікарі, дільничні, персонал швидкої допомоги, диспетчери), отримують ще 3 дні додаткової відпустки. Для співробітників протитуберкульозних закладів передбачена подовжена відпустка:

36 днів — при прямому контакті з пацієнтами або біоматеріалами;

45 днів — у разі професійного захворювання.

Медики мають право на обов’язкове страхування від професійних ризиків за кошт роботодавця та на державну підтримку у разі професійного захворювання або інвалідності. Також їм надають безплатні паркувальні місця при наявності спеціального знака та контактного номера для зв’язку з медиком.

