Головна Економіка Комунальні пільги у 2026 році — кого можуть позбавити знижок

Комунальні пільги у 2026 році — кого можуть позбавити знижок

Дата публікації: 19 січня 2026 07:15
Знижки на оплату комуналки можуть скасувати — кого позбавлять пільг у 2026 році
Людина переглядає комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

З початку 2026 року в Україні набрали чинності оновлені умови надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Через зростання прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та соціальних виплат частина громадян може втратити право на комунальні знижки.

Про те, кому скасували пільги на оплату комунальних послуг у 2026 році та що в такому разі робити українцям, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто може отримати комунальні пільги у 2026 році

Пільги на оплату комунальних послуг надаються лише окремим категоріям громадян, визначеним законом. Однак наявність пільгового статусу не гарантує автоматичну знижку. Головне — рівень доходу сім’ї.

Пільги призначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів №389. Вони надаються лише за умови, що середній дохід на одного члена домогосподарства за останні шість місяців не перевищує встановлений державою граничний показник — розмір податкової соціальної пільги.

Який дохід вважається допустимим у 2026 році

Граничний рівень доходу розраховується за формулою: прожитковий мінімум для працездатних осіб помножений на 1,4. У 2025 році цей показник становив 4 240 гривень. Після підвищення прожиткового мінімуму з січня 2026 року граничний дохід зріс до 4 660 гривень на одну особу.

Якщо середньомісячний дохід перевищує цю суму, право на пільгу втрачається.

Кому могли скасувати пільги у 2026 році

У 2026 році держава підвищила основні соціальні стандарти. Зокрема, зросли пенсії, соціальні виплати та мінімальна заробітна плата — з 8 000 до 8 647 гривень. Через це навіть без зміни роботи чи статусу деякі пільговики можуть перевищити допустимий рівень доходу і втратити знижку.

Кому пільги надають незалежно від доходу

У деяких випадках рівень доходу не враховується. Пільги на оплату комунальних послуг, а також на придбання скрапленого газу чи пічного палива без урахування доходів мають:

  • учасники бойових дій — знижка 75%;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни — 100% компенсації;
  • члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, а також захисників і захисниць України — знижка 50%.

Що робити, якщо скасували пільги

У разі втрати пільг, можна спробувати звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України та подати документи на оформлення житлової субсидії. Вона може частково компенсувати витрати на комунальні послуги. 

Раніше ми писали, що у 2026 році тема оплати комунальних послуг залишається актуальною для українців. Багатьох турбує, скільки доведеться платити за електроенергію та як зменшити витрати на світло.

Також ми розповідали, що громадяни, яким важко оплачувати комуналку, можуть оформити субсидію. Вона призначається сім’ям, у яких рахунки за послуги "з'їдають" значну частину доходів. Попри це, у деяких випадках, вже отримані кошти можуть вимагати повернути.

комунальні послуги виплати пільги соціальна допомога знижка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
