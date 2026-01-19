Скидки на оплату коммуналки могут отменить — кого лишат льгот в 2026 году

Человек просматривает коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

С начала 2026 года в Украине вступили в силу обновленные условия предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Из-за роста прожиточного минимума, минимальной зарплаты и социальных выплат часть граждан может потерять право на коммунальные скидки.

О том, кому отменили льготы на оплату коммунальных услуг в 2026 году и что в таком случае делать украинцам, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Кто может получить коммунальные льготы в 2026 году

Льготы на оплату коммунальных услуг предоставляются только отдельным категориям граждан, определенным законом. Однако наличие льготного статуса не гарантирует автоматическую скидку. Главное — уровень дохода семьи.

Льготы назначаются в соответствии с постановлением Кабинета Министров №389. Они предоставляются только при условии, что средний доход на одного члена домохозяйства за последние шесть месяцев не превышает установленный государством предельный показатель — размер налоговой социальной льготы.

Какой доход считается допустимым в 2026 году

Предельный уровень дохода рассчитывается по формуле: прожиточный минимум для трудоспособных лиц умноженный на 1,4. В 2025 году этот показатель составлял 4 240 гривен. После повышения прожиточного минимума с января 2026 года предельный доход вырос до 4 660 гривен на одного человека.

Если среднемесячный доход превышает эту сумму, право на льготу теряется.

Кому могли отменить льготы в 2026 году

В 2026 году государство повысило основные социальные стандарты. В частности, выросли пенсии, социальные выплаты и минимальная заработная плата — с 8 000 до 8 647 гривен. Поэтому даже без изменения работы или статуса некоторые льготники могут превысить допустимый уровень дохода и потерять скидку.

Кому льготы предоставляют независимо от дохода

В некоторых случаях уровень дохода не учитывается. Льготы на оплату коммунальных услуг, а также на приобретение сжиженного газа или печного топлива без учета доходов имеют:

участники боевых действий — скидка 75%;

лица с инвалидностью вследствие войны — 100% компенсации;

члены семей погибших или умерших ветеранов войны, а также защитников и защитниц Украины — скидка 50%.

Что делать, если отменили льготы

В случае потери льгот, можно попробовать обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины и подать документы на оформление жилищной субсидии. Она может частично компенсировать расходы на коммунальные услуги.

Ранее мы писали, что в 2026 году тема оплаты коммунальных услуг остается актуальной для украинцев. Многих беспокоит, сколько придется платить за электроэнергию и как уменьшить расходы на свет.

Также мы рассказывали, что граждане, которым трудно оплачивать коммуналку, могут оформить субсидию. Она назначается семьям, у которых счета за услуги "съедают" значительную часть доходов. Несмотря на это, в некоторых случаях, уже полученные средства могут требовать вернуть.