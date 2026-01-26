Скидки и льготы для детей войны — на какую поддержку рассчитывать в феврале 2026

Пожилые женщины стоят в очереди. Фото: УНИАН

В Украине некоторые граждане могут получить отдельный социальный статус — "ребенок войны". Он дает право на ряд льгот от государства.

О том, какие льготы могут получить дети войны в феврале 2026 года, объяснили в Национальной социальной сервисной службе Украины.

Кто может получить статус "ребенка войны" и как это сделать

Статус "ребенок войны" могут получить граждане, которым на момент завершения Второй мировой войны еще не исполнилось 18 лет. Важно не путать его с категорией детей, пострадавших в результате современной войны с Россией — это разные понятия.

Чтобы оформить статус "ребенка войны", нужно обратиться с заявлением в органы социальной защиты населения. После принятия решения соответствующая отметка вносится в пенсионное удостоверение.

Какие льготы предусмотрены для детей войны в 2026 году

Граждане с соответствующим статусом имеют преимущественное право остаться на работе в случае сокращения штата. Они могут сами выбирать удобное время для ежегодного отпуска, а также получить дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 дней в год. Перечень льгот также включает:

Первоочередное право на получение земельных участков для строительства жилья, садоводства или огородничества. В случае временной потери трудоспособности таким гражданам выплачивается пособие в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа. Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг: дети войны имеют право на 25% скидки на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги в пределах установленных норм потребления. Это возможно при условии, что средний доход на одного члена семьи за последние шесть месяцев не превышает установленный государством предельный уровень.

Кроме этого, детям войны гарантируется право на лечение в госпиталях ветеранов войны и специализированных военно-медицинских учреждениях.

