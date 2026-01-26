Знижки та пільги для дітей війни — на яку підтримку розраховувати у лютому 2026

Жінки похилого віку стоять в черзі. Фото: УНІАН

В Україні деякі громадяни можуть отримати окремий соціальний статус — "дитина війни". Він дає право на низку пільг від держави.

Про те, які пільги можуть отримати діти війни у лютому 2026 року, пояснили в Національній соціальній сервісній службі України.

Хто може отримати статус "дити війни" та як це зробити

Статус "дитина війни" можуть отримати громадяни, яким на момент завершення Другої світової війни ще не виповнилося 18 років. Важливо не плутати його із категорією дітей, які постраждали внаслідок сучасної війни з Росією — це різні поняття.

Щоб оформити статус "дитини війни", потрібно звернутися із заявою до органів соціального захисту населення. Після ухвалення рішення відповідна відмітка вноситься до пенсійного посвідчення.

Які пільги передбачені для дітей війни у 2026 році

Громадяни з відповідним статусом мають переважне право залишитися на роботі у разі скорочення штату. Вони можуть самі обирати зручний час для щорічної відпустки, а також отримати додаткову неоплачувану відпустку тривалістю до 14 днів на рік. Перелік пільг також включає:

Першочергове право на отримання земельних ділянок для будівництва житла, садівництва або городництва. У разі тимчасової втрати працездатності таким громадянам виплачується допомога в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг: діти війни мають право на 25% знижки на газ, електроенергію та інші комунальні послуги в межах установлених норм споживання. Це можливо за умови, що середній дохід на одного члена сім’ї за останні шість місяців не перевищує встановлений державою граничний рівень.

Перелік пільг для дітей війни. Фото: Скриншот

Окрім цього, дітям війни гарантується право на лікування у госпіталях ветеранів війни та спеціалізованих військово-медичних закладах.

