Україна
Пільги для сімей з дітьми — які знижки доступні у 2026 році

Пільги для сімей з дітьми — які знижки доступні у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 14:10
Пільги для родин з дітьми — хто може розраховувати на підтримку у 2026 році
Діти з'їжджають зі снігової гірки. Фото: УНІАН

У 2026 році деякі українські родини мають право на пільги від держави. Наприклад, це стосується сімей у яких виховується троє і більше дітей.

Про те, які пільги можуть оформити багатодітні родини у 2026 році, пояснили на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Читайте також:

Яка родина вважається багатодітною

В Україні багатодітною вважається сім’я, у якій подружжя офіційно перебуває у шлюбі, живе разом і виховує щонайменше трьох дітей. До складу такої родини також зараховують дітей до 23 років, якщо вони навчаються за денною формою у закладах професійної чи вищої освіти.

Це правило діє і в тих випадках, коли один із подружжя має дітей від попереднього шлюбу — за умови, що вони проживають разом і виховуються у новій сім’ї. Статус багатодітної має й сім’я, де мати або батько самостійно виховує трьох і більше дітей.

Багатодітні родини часто є прикладом взаємної підтримки та турботи. Водночас для належного забезпечення дітей держава надає їм соціальну допомогу та пільги.

Як отримати статус багатодітної родини у 2026 році

Офіційним підтвердженням статусу є посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з такої родини. Порядок його оформлення визначений постановою Кабінету Міністрів України № 209.

Посвідчення видають одному з батьків і дітям з шести років. Подати заяву можна до органів місцевої влади або через ЦНАП — незалежно від місця реєстрації. Документ оформлюють протягом 10 робочих днів після подання заяви.

Які пільги можуть отримати багатодітні сім’ї у 2026 році

Родини зі статусом багатодітних можуть скористатися такими пільгами:

  • 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг;
  • 50% знижки на абонентську плату за стаціонарний телефон;
  • 50% знижки на вартість палива за відсутності централізованого опалення.

Пільги надаються з урахуванням доходу сім’ї. Середньомісячний дохід на одну особу не повинен перевищувати рівень, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Діти з багатодітних сімей мають право на:

  • щорічний медичний огляд;
  • безплатні ліки за рецептом лікаря;
  • безоплатний проїзд громадським транспортом (крім таксі);
  • безплатне оздоровлення та відпочинок;
  • щомісячну грошову допомогу на третю і кожну наступну дитину до 6 років.

Допомога призначається з місяця подання заяви та повного пакета документів. Якщо в сім’ї одночасно народилося двоє чи більше дітей і вона набула статусу багатодітної, виплати здійснюються на кожну дитину.

Документи приймають органи місцевого самоврядування та ЦНАП, після чого їх передають до органів соціального захисту. Виплати здійснюються за місцем реєстрації або фактичного проживання заявника.

В яких випадках багатодітна родина може втратити виплати

Законодавством передбачені випадки, коли виплату допомоги можуть припинити. Це можливо у разі позбавлення батьківських прав, ухилення від виховання дитини, нецільового використання коштів, перебування дитини на повному державному забезпеченні, втрати родиною статусу багатодітної, а також у разі смерті дитини або отримувача допомоги.

Раніше ми писали, що в Україні частина людей має спеціальний соціальний статус — "дитина війни". З ним громадяни мають право певні державні пільги.

Також ми розповідали, що праця медиків є надзвичайно важливою, особливо в умовах війни. Тому держава передбачила для них різні пільги.

діти родина пільги соцвиплати допомога соціальний захист
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
