Гроші для родин з низьким доходом — хто може отримати та як змінились суми у 2026

Малозабезпеченою в Україні вважається сім’я, яка через об’єктивні причини має середній місячний дохід нижчий за прожитковий мінімум, встановлений для цього домогосподарства. Такі родини можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави.

Про те, які родини вважаються малозабезпеченими та яку фінансову підтримку гарантує держава таким сім'ям у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Яку фінансову підтримку надає держава малозабезпеченим сім'ям у 2026 році

Сім’ї зі статусом малозабезпечених можуть щомісяця отримувати грошову допомогу від держави. Її розмір залежить від доходів родини та визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та фактичними доходами домогосподарства.

Для розрахунку застосовується не повний прожитковий мінімум, а його частина. За даними Департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, 2026 році суми такі:

Працездатні особи — 60% прожиткового мінімуму (1 996,80 грн). Особи з інвалідністю та ті, хто втратив працездатність — 100% 60% прожиткового мінімуму (2 595,00 грн). Діти — 145% прожиткового мінімуму:

до 6 років — 4 084,65 грн;

від 6 до 18 років — 5 092,40 грн;

від 18 до 23 років (якщо навчаються) — 4 825,60 грн.

Наприклад, для сім’ї з одного дорослого та дитини старше шести років гарантований рівень фінансового забезпечення становить 7 089,2 грн. Якщо їхній місячний дохід — 6 500 грн, держава доплатить різницю, тобто 589,2 грн.

На який строк призначається допомога та що для цього потрібно

В Пенсійному фонді України зазначають, що соціальну допомогу призначають на шість місяців, починаючи з місяця подання заяви. Важлива умова — подати всі необхідні документи в тому ж місяці.

Гроші виплачують раз на місяць за місцем проживання уповноваженого представника сім’ї — через "Укрпошту" або на банківський рахунок за вибором отримувача. Для оформлення допомоги необхідно подати:

заяву встановленого зразка;

документ, що посвідчує особу;

довідку про доходи за останні шість місяців;

декларацію про доходи та майновий стан сім’ї;

посвідчення учасника бойових дій — за наявності.

Кому можуть відмовити у виплатах

Допомогу не призначають працездатним особам, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в службі зайнятості. Також виплату не отримають сім’ї, які:

приховали банківські вклади;

надали неправдиву інформацію про доходи або майно;

здійснили великі покупки протягом року (житло, землю, авто, цінні папери).

Окрім того, допомогу не призначають громадянам, які мають два автомобілі віком до 15 років, а також фактично не проживають в Україні.

Раніше ми писали, що у 2026 році окремі категорії українських сімей можуть розраховувати на державну підтримку. Зокрема, пільги передбачені для родин, які виховують трьох або більше неповнолітніх дітей.

Також ми розповідали, що у 2026 році в Україні було оновлено показник прожиткового мінімуму. Унаслідок цього відбулося підвищення окремих пенсій та соціальних допомог, зокрема виплат громадянам з інвалідністю другої групи.