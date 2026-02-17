Выплаты по инвалидности для I, II и III группы — как изменятся суммы с 1 марта

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине граждане, которым официально установили инвалидность, имеют право на получение пенсии от государства. Это регулярная денежная помощь для людей, которые из-за проблем со здоровьем полностью или частично потеряли способность работать и самостоятельно зарабатывать.

О том, как изменятся минимальные суммы выплат по инвалидности в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

От чего зависит размер пенсий по инвалидности

Пенсию по инвалидности назначают в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Получать ее могут граждане, имеющие страховой стаж от одного до пятнадцати лет — конкретная продолжительность зависит от возраста человека на момент установления инвалидности.

Размер пенсии определяют в виде процента от пенсии по возрасту:

для людей с инвалидностью I группы — 100%;

для людей с инвалидностью II группы — 90%;

для людей с инвалидностью III группы — 50%.

По словам министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина, коэффициент индексации пенсий в 2026 году составит 12,1%. Поэтому украинцы уже с марта будут получать большие выплаты.

"Минимальная пенсионная выплата у лиц с инвалидностью не может быть ниже размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть с 01.01.2026 — 2 595 грн (Постановление № 265)", — ответили в Пенсионном фонде Украины на запрос сайта Новини.LIVE.

Выплату назначают со дня установления инвалидности, если человек обратился в соответствующие органы не позднее чем через три месяца. Если заявление подано позже этого срока, пенсию начисляют с даты подачи документов. Срок выплат соответствует периоду, на который лицу установлен статус инвалидности.

Пенсионные выплаты для военных с инвалидностью в марте 2026 года

Военнослужащим пенсию по инвалидности назначают независимо от наличия страхового стажа при условии, что потеря трудоспособности наступила:

во время прохождения службы,

в течение трех месяцев после увольнения;

позже, если доказано, что заболевание или травма непосредственно связаны с выполнением служебных обязанностей.

Размер таких выплат зависит от причин инвалидности. Люди с инвалидностью вследствие войны могут получать от 60% до 100% своего денежного обеспечения — в зависимости от установленной группы.

"У лиц с инвалидностью вследствие войны минимальная пенсионная выплата не может быть ниже: у лиц, которым установлена I группа — 16 847 грн, II группа — 13 822 грн, III группа — 9 478 грн, у участников боевых действий — 5 528 грн", — отмечают в ПФУ.

Для других военнослужащих предусмотрены следующие суммы:

I группа — 70% денежного обеспечения;

II группа — 60% денежного обеспечения;

III группа — 40% денежного обеспечения.

Как изменятся выплаты по инвалидности для пострадавших от аварии на ЧАЭС в марте

В соответствии со статьей 54 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", установлены минимальные суммы пенсий для лиц с инвалидностью, возникшей из-за травм или заболеваний, связанных с аварией на ЧАЭС.

"С 01.03.2025 года такие размеры составляют: для лиц с І группой инвалидности — 9 855,71 грн; ІІ группы — 7 884,57 грн; ІІІ — 6 077,69 грн", — уточнили в Пенсионном фонде Украины.

Начиная с 2022 года, эти выплаты ежегодно пересматриваются и увеличиваются с 1 марта. Если коэффициент индексации составит 12,1%, в 2026 году ориентировочные суммы будут такими:

І группа — 11 048,25 грн;

ІІ группа — 8 838,60 грн;

ІІІ группа — 6 813,09 грн.

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которые также получили инвалидность, установлены еще более высокие социальные гарантии. Их минимальная пенсия определяется как определенный процент от средней заработной платы по стране за предыдущий календарный год.

Показатель средней заработной платы за 2025 год. Фото: Скриншот/ПФУ



Поэтому, учитывая обнародованный Пенсионным фондом Украины показатель средней заработной платы за 2025 год, с 1 марта минимальная пенсия для этой категории граждан составит: 20 653,55 грн (100 % средней заработной платы за 2025 год) для первой группы, 16 522,84 грн (80 %) — для II группы, 12 392,13 грн (60 %) — для III группы.

