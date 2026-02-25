Статус "дитина війни" — які пільги та знижки можна отримати у березні

Жінка отримує гроші. Фото: УНІАН

Українським законодавством передбачено низку категорій громадян, які можуть користуватися державними пільгами. У 2026 році люди зі статусом "дитина війни" також мають право на спеціальні соціальні гарантії.

Про те, які пільги та підтримку гарантує держава громадянам зі статусом "дитина війни" у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 5 статтю закону "Про соціальний захист дітей війни".

Хто має право на статус "дитина війни" і як його оформити

Статус "дитини війни" можуть отримати особи, яким не виповнилося 18 років на момент завершення Другої світової війни. Водночас важливо не плутати цей статус із категорією дітей, які постраждали внаслідок сучасних бойових дій — це різні визначення.

Щоб отримати статус, необхідно звернутися до органів соціального захисту населення та подати відповідну заяву. Після її розгляду і ухвалення рішення інформація про статус вноситься до пенсійного посвідчення.

Які пільги матимуть "діти війни" у березні 2026 року

Особи зі статусом "дитина війни" можуть розраховувати на низку державних пільг. У 2026 році передбачено таку підтримку:

гарантія збереження робочого місця у разі скорочення штату;

право самостійно обирати період щорічної оплачуваної відпустки;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в повному обсязі незалежно від стажу роботи;

першочергове право на отримання земельних ділянок для будівництва або ведення господарства;

можливість отримати додаткову відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 14 днів щороку;

знижка 25% на оплату житлово-комунальних послуг у межах встановлених норм — за умови, що середньомісячний дохід на одну особу в сім’ї за останні шість місяців не перевищує 4 660 грн.

Офіційне підтвердження статусу "дитина війни" та права на пільги здійснюється через органи соціального захисту шляхом внесення відповідної відмітки до пенсійного посвідчення.

