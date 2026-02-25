Статус "ребенок войны" — какие льготы и скидки можно получить в марте

Женщина получает деньги. Фото: УНИАН

Украинским законодательством предусмотрен ряд категорий граждан, которые могут пользоваться государственными льготами. В 2026 году люди со статусом "ребенок войны" также имеют право на специальные социальные гарантии.

О том, какие льготы и поддержку гарантирует государство гражданам со статусом "ребенок войны" в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 5 статью закона "О социальной защите детей войны".

Кто имеет право на статус "ребенок войны" и как его оформить

Статус "ребенка войны" могут получить лица, которым не исполнилось 18 лет на момент завершения Второй мировой войны. При этом важно не путать этот статус с категорией детей, пострадавших в результате современных боевых действий — это разные определения.

Чтобы получить статус, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения и подать соответствующее заявление. После его рассмотрения и принятия решения информация о статусе вносится в пенсионное удостоверение.

Какие льготы будут иметь "дети войны" в марте 2026 года

Лица со статусом "ребенок войны" могут рассчитывать на ряд государственных льгот. В 2026 году предусмотрена такая поддержка:

гарантия сохранения рабочего места в случае сокращения штата;

право самостоятельно выбирать период ежегодного оплачиваемого отпуска;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в полном объеме независимо от стажа работы;

первоочередное право на получение земельных участков для строительства или ведения хозяйства;

возможность получить дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 дней ежегодно;

скидка 25% на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм — при условии, что среднемесячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не превышает 4 660 грн.

Официальное подтверждение статуса "ребенок войны" и права на льготы осуществляется через органы социальной защиты путем внесения соответствующей отметки в пенсионное удостоверение.

