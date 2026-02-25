Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Социальные гарантии для "детей войны" — перечень льгот в марте 2026 года

Социальные гарантии для "детей войны" — перечень льгот в марте 2026 года

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 08:20
Статус "ребенок войны" — какие льготы и скидки можно получить в марте
Женщина получает деньги. Фото: УНИАН

Украинским законодательством предусмотрен ряд категорий граждан, которые могут пользоваться государственными льготами. В 2026 году люди со статусом "ребенок войны" также имеют право на специальные социальные гарантии.

О том, какие льготы и поддержку гарантирует государство гражданам со статусом "ребенок войны" в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 5 статью закона "О социальной защите детей войны".

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на статус "ребенок войны" и как его оформить

Статус "ребенка войны" могут получить лица, которым не исполнилось 18 лет на момент завершения Второй мировой войны. При этом важно не путать этот статус с категорией детей, пострадавших в результате современных боевых действий — это разные определения.

Чтобы получить статус, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения и подать соответствующее заявление. После его рассмотрения и принятия решения информация о статусе вносится в пенсионное удостоверение.

Какие льготы будут иметь "дети войны" в марте 2026 года

Лица со статусом "ребенок войны" могут рассчитывать на ряд государственных льгот. В 2026 году предусмотрена такая поддержка:

  • гарантия сохранения рабочего места в случае сокращения штата;
  • право самостоятельно выбирать период ежегодного оплачиваемого отпуска;
  • выплата пособия по временной нетрудоспособности в полном объеме независимо от стажа работы;
  • первоочередное право на получение земельных участков для строительства или ведения хозяйства;
  • возможность получить дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 дней ежегодно;
  • скидка 25% на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных норм — при условии, что среднемесячный доход на одного человека в семье за последние шесть месяцев не превышает 4 660 грн.

Официальное подтверждение статуса "ребенок войны" и права на льготы осуществляется через органы социальной защиты путем внесения соответствующей отметки в пенсионное удостоверение.

Ранее мы писали, что в Украине право на пенсию по возрасту и ее размер определяются страховым стажем — то есть временем официальной работы, когда уплачивались взносы. Если стажа мало, пенсию могут не назначить.

Также мы рассказывали, что в 2026 году льготы на коммунальные услуги получат только те семьи, где доход на одного человека не превышает установленную норму. Если он даже немного больше — льготу могут отменить. В таком случае можно попробовать оформить жилищную субсидию.

статус льготы помощь социальная помощь социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации