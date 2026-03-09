Відео
Чи мають знижки на оплату комуналки люди з III групою інвалідності у 2026

Дата публікації: 9 березня 2026 07:15
III група інвалідності — чи надає держава пільги на оплату комуналки у 2026 році
Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE

В Україні люди з інвалідністю можуть розраховувати на додаткову підтримку від держави. У 2026 році громадянам з відповідним статусом доступні різні пільги, які компенсують частину їх повсякденних витрат.

Про те, чи мають люди з інвалідністю III групи пільги на оплату житлово-комунальних послуг, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на пояснення Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Як повідомили у відомстві, спеціальних знижок на "комуналку" для людей з інвалідністю третьої групи немає. Проте вони можуть оформити житлову субсидію, яка допомагає зменшити витрати на оплату комунальних послуг.

Подати заявку на субсидію можна кількома способами:

  1. Оформити її онлайн через офіційний вебпортал ПФУ.
  2. Звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

У Пенсійному фонді також пояснили, що влітку сума субсидії інколи може бути нульовою. Це пов’язано з тим, що в цей період витрати на комунальні послуги значно менші. Водночас з початком опалювального сезону субсидію автоматично переглядають, і якщо є підстави, її розмір збільшують.

Як отримати субсидію у 2026 році

Щоб отримати субсидію, потрібно подати пакет документів. Зокрема:

  • довідку про доходи;
  • документ, що посвідчує особу заявника;
  • заяву та декларацію про доходи й витрати членів домогосподарства.

Під час розрахунку субсидії враховують доходи та витрати всіх членів сім’ї, які фактично проживають у домогосподарстві.

Які пільги мають люди з інвалідністю III групи у 2026 році

Попри відсутність знижок на комуналку, для людей з інвалідністю третьої групи передбачені інші гарантії. Зокрема, працюючі громадяни мають такі права:

  • щорічна відпустка довша на 2 календарні дні;
  • працевлаштування без випробувального терміну;
  • право на 14 днів додаткової оплачуваної відпустки щороку;
  • можливість взяти до 30 днів відпустки без збереження зарплати.

Крім того, держава забезпечує громадян з інвалідністю III групи пільговими умовами отримання:

  • технічних засобів реабілітації;
  • медичних виробів, зокрема зубних протезів;
  • крісел колісних (за медичними показаннями).

Ще одна пільга — безплатний проїзд у міському громадському транспорті, окрім таксі та метро. Також студенти з інвалідністю III групи можуть отримувати академічну стипендію у повному обсязі, а абітурієнти з високими результатами навчання мають шанс вступити до закладів освіти поза конкурсом.

Раніше ми писали, що 1 березня 2026 року в Україні провели щорічну індексацію пенсій. Її автоматично робить Пенсійний фонд, щоб частково перекрити вплив інфляції на виплати. Перерахунок стосується багатьох громадян, зокрема людей з інвалідністю.

Також ми розповідали, що у 2026 році українці з інвалідністю I, II та III груп мають право на різні державні пільги: грошову допомогу, медичні гарантії, безплатний транспорт, реабілітаційні послуги та іншу підтримку. Але чимало людей або не знають про свої права, або користуються не всіма.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
