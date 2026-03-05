Знижки на газ для пенсіонерів — як заощадити гроші у 2026 році

Знижки на газ для пенсіонерів у 2026 році. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році деякі українські пенсіонери зможуть платити за газ значно менше або взагалі не сплачувати. Держава передбачила пільги та компенсації для певних категорій громадян.

Про те, хто з пенсіонерів може отримати знижки при оплаті рахунків за газ та який їх розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто може безплатно користуватися газом у 2026 році

За даними Пенсійного фонду України, повне звільнення від оплати газу отримають пенсіонери, які живуть у сільській місцевості та раніше працювали в освіті, медицині, культурі або бібліотеках.

Але є важлива умова: сукупний дохід сім’ї у 2026 році не повинен перевищувати 4 660 гривень на місяць. Якщо дохід більший — потрібно звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) для оформлення субсидії. Розмір допомоги залежить від доходу та кількості членів родини.

Для яких категорій пенсіонерів передбачені знижки на газ у 2026 році

Право на пільги без обмеження доходу мають пенсіонери, які належать до однієї з таких категорій населення:

учасники бойових дій — 75% знижки;

люди з інвалідністю через війну — повне звільнення від оплати;

члени родин загиблих ветеранів і захисників України — 50% знижки.

Знижки для пенсіонерів зі статусом "дитина війни"

В Національній соціальній сервісній службі України нагадують, що такі пенсіонери можуть отримати 25% знижки на житлово-комунальні послуги, включно з газом та електроенергією.

Пільги для людей зі статусом "дитина війни". Фото: Скриншот

Але знижка надається лише у межах норм споживання, а середній дохід на одного члена родини за останні шість місяців не повинен перевищувати суму, яка дає право на податкову соціальну пільгу (4 660 гривень на місяць).

Додаткові знижки на газ для пенсіонерів у 2026 році

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз", у тому числі пенсіонери, можуть отримати 1% знижки на наступний місяць, якщо оплачують рахунки до 15 числа кожного місяця.

Оплата може здійснюватися будь-яким зручним способом через сервіси компанії. Знижка нараховується автоматично на наступний розрахунковий період, якщо рахунок сплачено вчасно.

