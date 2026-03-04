Газ в Україні подорожчав на 20% — чому "лихоманить" ринок

Людина запалює газ. Фото: Новини.LIVE

Наслідки загострення конфлікту на Близькому Сході стають все більш відчутними, зокрема й в Україні. Ціни на газ на внутрішньому ринку піднялися до максимуму більш ніж за пів року — востаннє такі ціни фіксували ще в червні 2025 року.

Про те, що відбувається з цінами на газ в Україні та Європі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на ExPro Consulting.

Скільки коштує газ в Україні

Вартість природного газу на українському ринку за останні кілька днів суттєво підвищилася — приблизно на 20%, сягнувши рівня 27 800 грн за тисячу кубометрів (з урахуванням ПДВ). Тобто:

43,2 євро за мегават-годину;

близько 536 доларів за тис. кубометрів (без ПДВ) у доларовому еквіваленті.

Ціни на природний газ в Україні, грн/тис. куб. м (з ПДВ). Фото: Скриншот/ExPro Consulting

Водночас в Європі газ дорожчає ще швидше. Там ціни досягли 65,5 євро за мегават-годину — максимуму з січня 2023 року. Тож наразі європейський газ коштує дорожче, ніж український.

В Україні попит на газ на початку березня залишається високим, особливо серед трейдерів, які не закупили ресурс заздалегідь. Водночас пропозиція обмежена — більшість приватних компаній уже продали свої обсяги.

Серед небагатьох продавців, які ще виставляють газ на ринок, — "Укрнафта" та "Укрнафтобуріння". Вони реалізують ресурс через Українську енергетичну біржу. Наприклад, "Укрнафтобуріння" у вівторок продала газ на березень за ціною 27 840 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Чому ціни на газ стрімко зростають

Головною причиною подорожчання стала напружена ситуація на Близькому Сході. Наприкінці лютого США разом з Ізраїлем розпочали військову операцію проти Ірану. У відповідь почалися удари по об’єктах у регіоні.

Через це виникли проблеми з постачанням скрапленого газу (LNG). Зокрема, Катар, один із найбільших експортерів LNG у світі, призупинив виробництво і відвантаження. Також ОАЕ тимчасово зупинили експорт через атаки на танкери в районі Ормузької протоки.

Скорочення постачання LNG спричинило різке зростання цін у Європі, що вплинуло і на український ринок.

Раніше ми писали, що напруженість навколо Ірану може спричинити серйозні перебої з газом у світі. Фахівці побоюються стрибків цін, схожих на ті, що були після початку війни в Україні.

Також ми розповідали, що ціни на нафту та нафтопродукти ростуть щодня через загострення конфлікту на Близькому Сході, що викликає паніку на ринку. Через це вартість пального в Україні за кілька днів підскочила до 70 грн/літр. Експерти прогнозують, що підвищення цін на АЗС триватиме.