Газ в Украине подорожал на 20% — почему "лихорадит" рынок

Человек зажигает газ. Фото: Новини.LIVE

Последствия обострения конфликта на Ближнем Востоке становятся все более ощутимыми, в том числе и в Украине. Цены на газ на внутреннем рынке поднялись до максимума более чем за полгода — последний раз такие цены фиксировали еще в июне 2025 года.

О том, что происходит с ценами на газ в Украине и Европе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на ExPro Consulting.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоит газ в Украине

Стоимость природного газа на украинском рынке за последние несколько дней существенно повысилась — примерно на 20%, достигнув уровня 27 800 грн за тысячу кубометров (с учетом НДС). То есть:

43,2 евро за мегаватт-час;

около 536 долларов за тыс. кубометров (без НДС) в долларовом эквиваленте.

Цены на природный газ в Украине, грн/тыс. куб. м (с НДС). Фото: Скриншот/ExPro Consulting

В то же время в Европе газ дорожает еще быстрее. Там цены достигли 65,5 евро за мегаватт-час — максимума с января 2023 года. Поэтому сейчас европейский газ стоит дороже, чем украинский.

В Украине спрос на газ в начале марта остается высоким, особенно среди трейдеров, которые не закупили ресурс заранее. В то же время предложение ограничено — большинство частных компаний уже продали свои объемы.

Среди немногих продавцов, которые еще выставляют газ на рынок, — "Укрнафта" и "Укрнефтебурение". Они реализуют ресурс через Украинскую энергетическую биржу. Например, "Укрнефтебурение" во вторник продала газ на март по цене 27 840 грн за тысячу кубометров (с НДС).

Почему цены на газ стремительно растут

Главной причиной подорожания стала напряженная ситуация на Ближнем Востоке. В конце февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ начались удары по объектам в регионе.

Из-за этого возникли проблемы с поставками сжиженного газа (LNG). В частности, Катар, один из крупнейших экспортеров LNG в мире, приостановил производство и отгрузки. Также ОАЭ временно остановили экспорт из-за атак на танкеры в районе Ормузского пролива.

Сокращение поставок LNG вызвало резкий рост цен в Европе, что повлияло и на украинский рынок.

Ранее мы писали, что напряженность вокруг Ирана может вызвать серьезные перебои с газом в мире. Специалисты опасаются скачков цен, похожих на те, что были после начала войны в Украине.

Также мы рассказывали, что цены на нефть и нефтепродукты растут ежедневно из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, что вызывает панику на рынке. Из-за этого стоимость топлива в Украине за несколько дней подскочила до 70 грн/литр. Эксперты прогнозируют, что повышение цен на АЗС будет продолжаться.