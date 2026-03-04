Цены на топливо в Украине не остановятся — какой предел дорожания бензина

Цены на украинских АЗС продолжают расти из-за войны на Ближнем Востоке. Фото: Новини.LIVE

Из-за обострения войны на Ближнем Востоке стоимость нефти и нефтепродуктов растет с большой скоростью. Как результат, цены на топливо в Украине за несколько дней подскочили до 70 грн/л. Эксперты убеждены, что ажиотажа избежать не удастся, а показатели на АЗС будут повышаться дальше.

Об этом рассказал топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в эфире Новини.LIVE.

Что будет с ценами на топливо

По словам спикера, в Украине нет дефицита топлива, так как АЗС успели накопить достаточные запасы. Но это не поможет избежать подорожания энергоресурсов, поскольку ажиотаж уже начался. На мировых рынках показатели очень быстро меняются, поэтому пройти период турбулентности с сохранением предыдущих цен не получится.

"Даже завтра все увидят подорожание на пару гривен. Если бы сейчас остановилась цена на нефть, украинцы бы увидели на ОККО и WOG где-то до 80 грн/л за неделю. В других сетях стоимость могла остановиться на 75 грн/л", — отметил Дмитрий Леушкин.

Однако ситуация продолжает ухудшаться и по состоянию на 4 марта нет оснований считать, что в ближайшее время все нормализуется. Стоит понимать: топливо входит в категории товаров, на которые действует неэластичный спрос. То есть даже если бы бензин стоил 150 грн/л, водители бы покупали его, ведь заправлять автомобиль чем-то надо.

Сколько стоит бензин 4 марта

По сообщению Новини.LIVE, утром среды, 4 марта, бензин А-95 стоит на украинских АЗС:

WOG — 71,99 грн/л;

SOLAR — 71,15 грн/л;

ОККО — 70,99 грн/л;

БРСМ-Нафта — 63,99 грн/л.

За премиальный бензин А-100 водителям придется отдать от 78,99 до 80,99 грн/л, а дизель обойдется в 63,99-73,99 грн/л. Причина подорожания энергоресурсов очевидна: Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового суточного потребления нефти, вынужденно "стоит" из-за войны на Ближнем Востоке.

Напомним, из-за ажиотажа на заправках и дефицита ресурса украинские водители 3 марта массово пытались купить топливо через мобильные приложения, однако онлайн-продажи временно стали недоступными.

Также мы писали, что украинцы массово сообщили в Threads о подорожании топлива на 2-3 грн за литр после обострения войны на Ближнем Востоке. Водители заподозрили участников рынка в спекуляциях.