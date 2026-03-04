Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Ажіотаж на ринку пального почався — що буде з цінами на бензин в Україні

Ажіотаж на ринку пального почався — що буде з цінами на бензин в Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 10:05
Ціни на пальне в Україні не зупиняться — до якої межі бензин може дорожчати
Ціни на українських АЗС продовжують зростати через війну на Близькому Сході. Фото: Новини.LIVE

Вартість нафти і нафтопродуктів щодня зростає внаслідок загострення конфлікту на Близькому Сході, що призводить до паніки учасників ринку. Як результат, ціни на пальне в Україні за кілька днів підскочили до 70 грн/л. Експерти переконані, що ажіотажу уникнути не вдасться, а показники на АЗС будуть підвищуватися далі.

Про це розповів паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в ефірі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що буде з цінами на пальне

За словами спікера, в Україні немає дефіциту пального, бо АЗС встигли накопичити достатні запаси. Але це не допоможе уникнути дорожчання енергоресурсів, оскільки ажіотаж вже почався. На світових ринках показники дуже швидко змінюються, тому пройти період турбулентності зі збереженням попередніх цін не вийде.

"Навіть завтра всі побачать дорожчання на пару гривень. Якби зараз зупинилася ціна на нафту, українці би побачили на ОККО та WOG десь до 80 грн/л за тиждень. В інших мережах вартість могла зупинитися на 75 грн/л", — зазначив Дмитро Льоушкін.

Однак ситуація продовжує погіршуватися і станом на 4 березня немає підстав вважати, що найближчим часом все нормалізується. Варто розуміти: пальне входить до категорій товарів, на які діє нееластичний попит. Тобто навіть якби бензин коштував 150 грн/л, водії би купували його, адже заправляти автомобіль чимось треба.

Скільки коштує бензин 4 березня

За повідомленням Новини.LIVE, станом на ранок середи, 4 березня, бензин А-95 коштує на українських АЗС:

  • WOG — 71,99 грн/л;
  • SOLAR — 71,15 грн/л;
  • ОККО — 70,99 грн/л;
  • БРСМ-Нафта — 63,99 грн/л.

За преміальний бензин А-100 водіям доведеться віддати від 78,99 до 80,99 грн/л, а дизель обійдеться у 63,99-73,99 грн/л. Причина дорожчання енергоресурсів очевидна: Ормузька протока, через яку проходить близько 20% світового добового споживання нафти, вимушено "стоїть" через війну на Близькому Сході.

Нагадаємо, через ажіотаж на заправках і дефіцит ресурсу українські водії 3 березня масово намагалися купити пальне через мобільні застосунки, однак онлайн-продажі тимчасово стали недоступними.

Також ми писали, що українці масово повідомили в Threads про подорожчання пального на 2-3 грн за літр після загострення війни на Близькому Сході. Водії запідозрили учасників ринку у спекуляціях.

ціни на паливо Іран бензин АЗС паливо
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації