Ціни на пальне в Україні не зупиняться — до якої межі бензин може дорожчати

Вартість нафти і нафтопродуктів щодня зростає внаслідок загострення конфлікту на Близькому Сході, що призводить до паніки учасників ринку. Як результат, ціни на пальне в Україні за кілька днів підскочили до 70 грн/л. Експерти переконані, що ажіотажу уникнути не вдасться, а показники на АЗС будуть підвищуватися далі.

Про це розповів паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін в ефірі Новини.LIVE.

Що буде з цінами на пальне

За словами спікера, в Україні немає дефіциту пального, бо АЗС встигли накопичити достатні запаси. Але це не допоможе уникнути дорожчання енергоресурсів, оскільки ажіотаж вже почався. На світових ринках показники дуже швидко змінюються, тому пройти період турбулентності зі збереженням попередніх цін не вийде.

"Навіть завтра всі побачать дорожчання на пару гривень. Якби зараз зупинилася ціна на нафту, українці би побачили на ОККО та WOG десь до 80 грн/л за тиждень. В інших мережах вартість могла зупинитися на 75 грн/л", — зазначив Дмитро Льоушкін.

Однак ситуація продовжує погіршуватися і станом на 4 березня немає підстав вважати, що найближчим часом все нормалізується. Варто розуміти: пальне входить до категорій товарів, на які діє нееластичний попит. Тобто навіть якби бензин коштував 150 грн/л, водії би купували його, адже заправляти автомобіль чимось треба.

Скільки коштує бензин 4 березня

За повідомленням Новини.LIVE, станом на ранок середи, 4 березня, бензин А-95 коштує на українських АЗС:

WOG — 71,99 грн/л;

SOLAR — 71,15 грн/л;

ОККО — 70,99 грн/л;

БРСМ-Нафта — 63,99 грн/л.

За преміальний бензин А-100 водіям доведеться віддати від 78,99 до 80,99 грн/л, а дизель обійдеться у 63,99-73,99 грн/л. Причина дорожчання енергоресурсів очевидна: Ормузька протока, через яку проходить близько 20% світового добового споживання нафти, вимушено "стоїть" через війну на Близькому Сході.

Нагадаємо, через ажіотаж на заправках і дефіцит ресурсу українські водії 3 березня масово намагалися купити пальне через мобільні застосунки, однак онлайн-продажі тимчасово стали недоступними.

Також ми писали, що українці масово повідомили в Threads про подорожчання пального на 2-3 грн за літр після загострення війни на Близькому Сході. Водії запідозрили учасників ринку у спекуляціях.