Поставщики газа обновили тарифы — цена за куб с 1 марта

Человек зажигает газ. Фото: Новини.LIVE

Газовые компании обнародовали тарифы для населения на март 2026 года. Цены за кубометр газа зависят от поставщика и выбранного плана.

О том, какие цены на голубое топливо установили газоснабжающие компании в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на консультационный центр для населения "ГазПравда".

Сколько будет стоить куб газа для населения в марте 2026 года

Согласно мораторию на повышение цен, установленному президентом, тарифы будут оставаться стабильными до конца военного положения. Это означает, что в марте украинцы будут платить столько же, сколько и в предыдущих месяцах.

Сейчас на рынке Украины работает восемь газоснабжающих компаний. Больше всего пользователей, 98% или 12,5 млн человек, обслуживает компания "Нафтогаз". Для них цена за кубометр газа составляет 7,96 грн. Другие поставщики предлагают такие тарифы:

ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ": годовое предложение — 7,96 грн/куб ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД": годовое предложение — 7,98 грн/куб. ООО "ГАЛНАФТОГАЗ" / ЧП "ОККО КОНТРАКТ": годовое предложение — 7,99 грн/куб. ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ": годовое предложение — 8,20 грн/куб, месячное — 24,90 грн/куб. ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO): годовое предложение — 8,46 грн/куб, месячное — 8,46 грн/куб. ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO): годовое предложение — 8,46 грн/куб, месячное — 8,46 грн/куб. ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СвітлоГаз": годовое предложение — 9,99 грн/м³, месячное — 25,99 грн/куб.

Стоимость газа для населения в марте. Фото: Скриншот/ГазПравда

В общем, годовые тарифы остались без изменений, а месячные предложения немного снизились по сравнению с февралем (примерно на 2 грн).

Сколько будут платить украинцы за распределение газа в марте

В НКРЭКУ напоминают, что оплата за распределение газа зависит от годовой заказанной мощности вашего домохозяйства. Она рассчитывается по потреблению газа за прошлый газовый год (1 октября — 30 сентября), но не может быть меньше минимальных объемов, установленных законом.

Пример расчета платы за доставку газа. Фото: Скриншот/НКРЭКУ

Ежемесячно стоимость распределения вычисляют как 1/12 годовой мощности, умноженной на тариф, установленный Регулятором. Платить нужно до 20 числа месяца по счету от оператора ГРМ.

Ранее мы писали, что в марте тарифы на коммунальные услуги для большинства людей почти не изменятся. Однако в отдельных регионах или для определенных групп населения расходы могут немного вырасти.

Также мы рассказывали, что субсидия — это помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг, обслуживания дома и покупки газа или топлива для отопления. Поскольку отопительный сезон еще продолжается, в марте ее размер не изменится.

