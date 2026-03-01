Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цена за куб газа с 1 марта — какие тарифы установили поставщики

Цена за куб газа с 1 марта — какие тарифы установили поставщики

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 14:20
Поставщики газа обновили тарифы — цена за куб с 1 марта
Человек зажигает газ. Фото: Новини.LIVE

Газовые компании обнародовали тарифы для населения на март 2026 года. Цены за кубометр газа зависят от поставщика и выбранного плана.

О том, какие цены на голубое топливо установили газоснабжающие компании в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на консультационный центр для населения "ГазПравда".

Реклама
Читайте также:

Сколько будет стоить куб газа для населения в марте 2026 года

Согласно мораторию на повышение цен, установленному президентом, тарифы будут оставаться стабильными до конца военного положения. Это означает, что в марте украинцы будут платить столько же, сколько и в предыдущих месяцах.

Сейчас на рынке Украины работает восемь газоснабжающих компаний. Больше всего пользователей, 98% или 12,5 млн человек, обслуживает компания "Нафтогаз". Для них цена за кубометр газа составляет 7,96 грн. Другие поставщики предлагают такие тарифы:

  1. ООО "ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ": годовое предложение — 7,96 грн/куб
  2. ООО "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД": годовое предложение — 7,98 грн/куб.
  3. ООО "ГАЛНАФТОГАЗ" / ЧП "ОККО КОНТРАКТ": годовое предложение — 7,99 грн/куб.
  4. ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ": годовое предложение — 8,20 грн/куб, месячное — 24,90 грн/куб.
  5. ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO): годовое предложение — 8,46 грн/куб, месячное — 8,46 грн/куб.
  6. ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO): годовое предложение — 8,46 грн/куб, месячное — 8,46 грн/куб.
  7. ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СвітлоГаз": годовое предложение — 9,99 грн/м³, месячное — 25,99 грн/куб.
null
Стоимость газа для населения в марте. Фото: Скриншот/ГазПравда

В общем, годовые тарифы остались без изменений, а месячные предложения немного снизились по сравнению с февралем (примерно на 2 грн).

Сколько будут платить украинцы за распределение газа в марте

В НКРЭКУ напоминают, что оплата за распределение газа зависит от годовой заказанной мощности вашего домохозяйства. Она рассчитывается по потреблению газа за прошлый газовый год (1 октября — 30 сентября), но не может быть меньше минимальных объемов, установленных законом.

null
Пример расчета платы за доставку газа. Фото: Скриншот/НКРЭКУ

Ежемесячно стоимость распределения вычисляют как 1/12 годовой мощности, умноженной на тариф, установленный Регулятором. Платить нужно до 20 числа месяца по счету от оператора ГРМ.

Ранее мы писали, что в марте тарифы на коммунальные услуги для большинства людей почти не изменятся. Однако в отдельных регионах или для определенных групп населения расходы могут немного вырасти.

Также мы рассказывали, что субсидия — это помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг, обслуживания дома и покупки газа или топлива для отопления. Поскольку отопительный сезон еще продолжается, в марте ее размер не изменится.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

тарифы цены на газ коммунальные услуги газоснабжение газ
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации