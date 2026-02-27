Тарифы на коммунальные услуги — когда вырастут цены на газ, воду, свет и отопление

Коммунальные тарифы в Украине хотят повысить после войны. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут вырасти тарифы на свет, газ, отопление и горячую воду, то есть на все коммунальные услуги. Это предусмотрено текстом меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Однако рыночные цены для населения утвердят не раньше окончания полномасштабной войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на IMF Country Report No. 26/58.

Что будет с тарифами на коммунальные услуги

Для восстановления объектов энергетической инфраструктуры, пострадавших в результате ракетно-дронных атак России, понадобится значительное финансирование. Деньги можно будет найти путем повышения коммунальных тарифов до рыночного уровня.

"Постепенное повышение тарифов на электроэнергию, газ, отопление и горячую воду должно начаться как можно раньше, чтобы привлечь ресурсы для реконструкции и инвестиций. Это должно сопровождаться надлежащей защитой наиболее уязвимых домохозяйств путем корректировки социальных выплат", — говорится в тексте меморандума.

В то же время важная ремарка — возвращение конкурентных цен возможно только после завершения полномасштабной войны в Украине. Чтобы смягчить влияние изменений на уязвимые категории населения, будет утверждена дорожная карта постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии. Дедлайн — до конца июня 2026 года.

Коммунальные тарифы с 1 марта 2026

Ранее мы рассказывали, сколько будут платить украинцы за свет, газ и воду с 1 марта 2026 года. В целом нововведения не предусматриваются, однако в отдельных общинах не исключены ценовые изменения. Населению стоит готовиться к таким тарифам на коммунальные услуги в первый месяц весны:

водоснабжение и водоотведение — стоимость устанавливают органы местного самоуправления, поэтому надо проверять актуальность тарифов на сайте своего водоканала;

электроэнергия — 4,32 грн за кВт-ч для населения; 2,16 грн за кВт-ч для пользователей двухзонных счетчиков в ночное время; 2,64 грн за кВт-ч для домохозяйств с электрическим отоплением и низкими расходами;

газ — 7,96 грн за кубометр для подавляющего большинства украинцев.

По состоянию на март в Украине продолжит действовать мораторий на повышение стоимости газа. Плата за распределение тоже не изменится, поскольку ее устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые категории украинцев могут рассчитывать на коммунальные льготы. Уменьшение оплаты за услуги распространяется на военных с инвалидностью, депортированных лиц пенсионного возраста и многих других.

Также мы писали, что в Украине могут повысить тарифы на электроэнергию для населения в 2026 году. Чтобы найти средства на ремонт критической инфраструктуры, цены на свет могут поднять до 5-5,5 грн за кВт-ч.