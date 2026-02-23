Видео
Тарифы на свет в Европе — где киловатт стоит дороже и дешевле всего

Тарифы на свет в Европе — где киловатт стоит дороже и дешевле всего

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 18:10
"Золотые" киловатты — в каких странах Европы самое дорогое электричество для населения
Линии электропередач. Фото: УНИАН

Электроэнергия для населения в европейских странах стоит очень по-разному. Разница между самыми высокими и самыми низкими тарифами превышает шесть раз.

О том, сколько стоит киловатт электричества в странах ЕС и какое место в этом рейтинге занимает Украина, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на аналитический портал "Слово и дело".

Читайте также:

Где в ЕС самая дорогая электроэнергия для населения

Исследование базируется на данных Eurostat за первое полугодие 2025 года. Анализировали средние цены для домохозяйств с годовым потреблением 2 500-5 000 кВт-ч. Самые высокие цены зафиксированы в странах Западной Европы. В частности в:

  1. Германии — 0,38 евро/кВт-ч.
  2. Бельгии — 0,36 евро/кВт-ч.
  3. Дании — 0,35 евро/кВт-ч.
  4. Ирландии — 0,33 евро/кВт-ч.
  5. Италии — 0,33 евро/кВт-ч.

Также более 0,30 евро/кВт-ч платят в Чехии и Лихтенштейне. Однако в большинстве стран Европы тарифы находятся в пределах 0,22-0,29 евро/кВт-ч. Например:

  • Франция — 0,27 евро/кВт-ч;
  • Швеция — 0,27 евро/кВт-ч;
  • Испания — 0,26 евро/кВт-ч;
  • Польша — 0,26 евро/кВт-ч;
  • Нидерланды — 0,23 евро/кВт-ч;
  • Финляндия — 0,22 евро/кВт-ч.

В Норвегии и Исландии электроэнергия стоит примерно 0,20 евро/кВт-ч.

В каких странах ЕС самый низкий тариф на свет

Самые низкие тарифы - в странах Юго-Восточной Европы:

  1. Турция — 0,06 евро/кВт-ч.
  2. Косово — 0,08 евро/кВт-ч.
  3. Босния и Герцеговина — 0,09 евро/кВт-час.

В Украине тариф составляет примерно 0,08 евро/кВт-ч — это один из самых низких показателей среди исследованных стран.

Ранее мы писали, что самую высокую минимальную зарплату среди стран Европейский Союз уже несколько лет имеет Люксембург. В 2026 году она там составляет 2 704 евро в месяц.

Также мы рассказывали, что в Украине людей и дальше беспокоят цены на коммунальные услуги. С приближением весны растет беспокойство, не повысят ли тарифы на электроэнергию после завершения отопительного сезона.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
