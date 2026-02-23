"Золоті" кіловати — в яких країнах Європи найдорожча електрика для населення

Лінії електропередач. Фото: УНІАН

Електроенергія для населення в європейських країнах коштує дуже по-різному. Різниця між найвищими та найнижчими тарифами перевищує шість разів.

Про те, скільки коштує кіловат електрики в країнах ЄС та яке місце в цьому рейтингу посідає Україна, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на аналітичний портал "Слово і діло".

Де в ЄС найдорожча електроенергія для населення

Дослідження базується на даних Eurostat за перше півріччя 2025 року. Аналізували середні ціни для домогосподарств із річним споживанням 2 500–5 000 кВт-год. Найвищі ціни зафіксовані у країнах Західної Європи. Зокрема у:

Німеччині — 0,38 євро/кВт-год. Бельгії — 0,36 євро/кВт-год. Данії — 0,35 євро/кВт-год. Ірландії — 0,33 євро/кВт-год. Італії — 0,33 євро/кВт-год.

Також понад 0,30 євро/кВт-год платять у Чехії та Ліхтенштейн. Однак у більшості країн Європи тарифи знаходяться в межах 0,22–0,29 євро/кВт-год. Наприклад:

Франція — 0,27 євро/кВт-год;

Швеція — 0,27 євро/кВт-год;

Іспанія — 0,26 євро/кВт-год;

Польща — 0,26 євро/кВт-год;

Нідерланди — 0,23 євро/кВт-год;

Фінляндія — 0,22 євро/кВт-год.

У Норвегії та Ісландії електроенергія коштує приблизно 0,20 євро/кВт-год.

В яких країнах ЄС найнижчий тариф на світло

Найнижчі тарифи — у країнах Південно-Східної Європи:

Туреччина — 0,06 євро/кВт-год. Косово — 0,08 євро/кВт-год. Боснія і Герцеговина — 0,09 євро/кВт-год.

В Україні тариф становить приблизно 0,08 євро/кВт-год — це один із найнижчих показників серед досліджених країн.

