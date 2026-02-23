"Золоті" кіловати — в яких країнах Європи найдорожча електрика для населення

Тарифи на електрику в Європі — де кіловат коштує найдорожче та найдешевше
Електроенергія для населення в європейських країнах коштує дуже по-різному. Різниця між найвищими та найнижчими тарифами перевищує шість разів.
Про те, скільки коштує кіловат електрики в країнах ЄС та яке місце в цьому рейтингу посідає Україна.
Де в ЄС найдорожча електроенергія для населення
Дослідження базується на даних Eurostat за перше півріччя 2025 року. Аналізували середні ціни для домогосподарств із річним споживанням 2 500–5 000 кВт-год. Найвищі ціни зафіксовані у країнах Західної Європи. Зокрема у:
- Німеччині — 0,38 євро/кВт-год.
- Бельгії — 0,36 євро/кВт-год.
- Данії — 0,35 євро/кВт-год.
- Ірландії — 0,33 євро/кВт-год.
- Італії — 0,33 євро/кВт-год.
Також понад 0,30 євро/кВт-год платять у Чехії та Ліхтенштейн. Однак у більшості країн Європи тарифи знаходяться в межах 0,22–0,29 євро/кВт-год. Наприклад:
- Франція — 0,27 євро/кВт-год;
- Швеція — 0,27 євро/кВт-год;
- Іспанія — 0,26 євро/кВт-год;
- Польща — 0,26 євро/кВт-год;
- Нідерланди — 0,23 євро/кВт-год;
- Фінляндія — 0,22 євро/кВт-год.
У Норвегії та Ісландії електроенергія коштує приблизно 0,20 євро/кВт-год.
В яких країнах ЄС найнижчий тариф на світло
Найнижчі тарифи — у країнах Південно-Східної Європи:
- Туреччина — 0,06 євро/кВт-год.
- Косово — 0,08 євро/кВт-год.
- Боснія і Герцеговина — 0,09 євро/кВт-год.
В Україні тариф становить приблизно 0,08 євро/кВт-год — це один із найнижчих показників серед досліджених країн.
