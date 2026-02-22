Ціна за куб газу весною — скільки платитимуть споживачі з 1 березня

Людина тримає платіжку за газ. Фото: Новини.LIVE

Українці навіть під час війни продовжують щомісяця оплачувати два рахунки за газ — безпосередньо за спожите паливо і послугу його транспортування. Перший платіж необхідно внести до 25 числа, другий — до 20 числа кожного місяця.

Про те, скільки платитимуть українці за газ з 1 березня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на "Нафтогаз".

Ціна за куб газу для населення з 1 березня 2026 року

З 1 березня 2026 року тарифи на газ для населення не зміняться. Клієнти компанії Нафтогаз, а це близько 98% усіх побутових споживачів у країні, і надалі платитимуть 7,96 грн за кубометр газу. Така ціна діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року.

У компанії пояснюють, що рішення про незмінність тарифу ухвалене з урахуванням чинного мораторію на підвищення вартості газу. Суми у платіжках залежатимуть від обсягів споживання. Зокрема, згідно з соціальними нормами наведеними Пенсійним фондом України:

якщо домогосподарство з трьох осіб використовує 9,9 кубометра газу (це соціальна норма за наявності лише газової плити та централізованого гарячого водопостачання), сума до оплати становитиме 78,8 грн;

якщо ж обсяг споживання становить 16,2 кубометра (у разі відсутності централізованої гарячої води), доведеться заплатити 128,95 грн;

у випадку, коли витрати сягають 31,5 кубометра (наприклад, за наявності газової плити та бойлера), сума зросте до 250,74 грн.

Скільки потрібно буде заплатити за доставку газу у березні

Вартість розподілу газу у березні також залишиться без змін. Це регулюється постановами НКРЕКП. Щомісячна плата за доставку газу визначається як одна дванадцята річної замовленої потужності, помножена на тариф оператора газорозподільної мережі.

Розрахунок цієї потужності базується на фактичному споживанні за попередній газовий рік — з 1 жовтня по 30 вересня. Водночас навіть у разі мінімального використання газу або його повної відсутності, платіж не може бути нижчим за встановлений мінімальний рівень.

Отже, з початку весни українці платитимуть за газ і його доставку за чинними тарифами, без підвищень, а кінцева сума у платіжках залежатиме від індивідуального рівня споживання.

