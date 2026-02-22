Видео
Коммунальные тарифы в Украине — цена за куб газа с 1 марта

Коммунальные тарифы в Украине — цена за куб газа с 1 марта

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 07:35
Цена за куб газа весной — сколько будут платить потребители в марте
Человек держит платежку за газ. Фото: Новини.LIVE

Украинцы даже во время войны продолжают ежемесячно оплачивать два счета за газ — непосредственно за потребленное топливо и его доставку. Первый платеж необходимо внести до 25 числа, второй — до 20 числа каждого месяца.

О том, сколько будут платить украинцы за газ с 1 марта 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на "Нафтогаз".

Читайте также:

Цена за куб газа для населения с 1 марта 2026 года

С 1 марта 2026 года тарифы на газ для населения не изменятся. Клиенты компании Нафтогаз, а это около 98% всех бытовых потребителей в стране, и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Такая цена будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года.

В компании объясняют, что решение о неизменности тарифа принято с учетом действующего моратория на повышение стоимости газа. Суммы в платежках будут зависеть от объемов потребления. В частности, согласно социальным нормам приведенными Пенсионным фондом Украины:

  • если домохозяйство из трех человек использует 9,9 кубометра газа (это социальная норма при наличии только газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения), сумма к оплате составит 78,8 грн;
  • если же объем потребления составляет 16,2 кубометра (в случае отсутствия централизованной горячей воды), придется заплатить 128,95 грн;
  • в случае, когда расходы достигают 31,5 кубометра (например, при наличии газовой плиты и бойлера), сумма возрастет до 250,74 грн.

Сколько нужно будет заплатить за доставку газа в марте

Стоимость распределения газа в марте также останется без изменений. Это регулируется постановлениями НКРЭКУ. Ежемесячная плата за доставку газа определяется как одна двенадцатая годовой заказанной мощности, умноженная на тариф оператора газораспределительной сети.

Расчет этой мощности базируется на фактическом потреблении за предыдущий газовый год — с 1 октября по 30 сентября. В то же время даже в случае минимального использования газа или его полного отсутствия, платеж не может быть ниже установленного минимального уровня.

Таким образом, с начала весны украинцы будут платить за газ и его доставку по действующим тарифам, без повышений, а конечная сумма в платежках будет зависеть от индивидуального уровня потребления.

Ранее мы писали, что в 2026 году оплата коммунальных услуг и дальше сильно бьет по бюджету многих украинцев, в частности пожилых людей. Однако некоторые граждане могут получить льготы.

Также мы рассказывали, что с приближением весны встает вопрос, не повысят ли стоимость основных коммунальных услуг после завершения отопительного периода. Особенно это касается тарифов на электроэнергию.

тарифы цены на газ коммунальные услуги газоснабжение газ платежки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
