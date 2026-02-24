Видео
Главная Экономика Стоимость электричества могут повысить в 2026 — какой тариф прогнозируют

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 16:10
В 2026 году тарифы на электроэнергию могут снова повысить — эксперт назвал новую цену
Деньги на коммунальных платежках. Фото: УНИАН

В Украине в 2026 году могут снова вырасти тарифы на электроэнергию для населения. Среди причин называют сложную ситуацию в энергосистеме и повреждения инфраструктуры.

О том, на сколько могут повысить тарифы на электричество для населения в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на слова эксперта по энергетике Юрия Корольчука.

На сколько могут повысить тарифы на электроэнергию в 2026 году

По оценкам эксперта, цена может подняться до 5-5,5 грн за кВт-ч. Одной из основных причин называют серьезные повреждения энергетики Украины.

Подобные аргументы уже звучали ранее. В частности, в предыдущие годы повышение тарифов объясняли необходимостью собрать средства на ремонт энергетических объектов. Тогда речь шла о десятках миллиардов гривен, которые планировали направить на восстановление системы.

"Как сегодня, помню, председатель энергетического комитета Андрей Геру сказал, что нам надо повысить тарифы, потому что мы соберем тогда 40 миллиардов гривен и пустим их на ремонт энергосистемы", — сказал Корольчук.

В то же время тарифы на другие коммунальные услуги: тепло и воду — пока остаются замороженными. Однако эксперт предупреждает, что это временно, и их повышение также возможно.

На сколько могут повысить другие коммунальные услуги 

По словам Корольчука, повышение тарифов на воду уже дважды пытались ввести — в 2023 и 2025 годах. В первом случае решение остановил президент Владимир Зеленский, отметив, что во время войны повышение неуместно. В 2025 году аналогичную инициативу приостановило правительство.

Несмотря на это, коммунальные предприятия неоднократно заявляли, что действующие тарифы не покрывают расходов, и настаивают на их пересмотре. По оценкам специалиста, после завершения действия моратория цены на тепло и воду могут вырасти минимум вдвое.

Ранее мы писали, что в разных странах Европы цены на электроэнергию для населения сильно отличаются. Самые дорогие тарифы более чем в шесть раз выше самых дешевых.

Также мы рассказывали, что в Украине даже во время войны люди ежемесячно платят за газ дважды: отдельно за само потребление и за его доставку. За газ нужно рассчитаться до 25 числа, а за транспортировку — до 20 числа каждого месяца.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия электроснабжение цены
Автор:
Андрей Жинкин
