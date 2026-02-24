У 2026 році тарифи на електроенергію можуть знову підвищити — експерт назвав нову ціну

Гроші на комунальних платіжках. Фото: УНІАН

В Україні у 2026 році можуть знову зрости тарифи на електроенергію для населення. Серед причин називають складну ситуацію в енергосистемі та пошкодження інфраструктури.

Про те, на скільки можуть підвищити тарифи на електрику для населення у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на слова експерта з енергетики Юрія Корольчука.

На скільки можуть підвищити тарифи на електроенергію у 2026 році

За оцінками експерта, ціна може піднятися до 5–5,5 грн за кВт-год. Однією з основних причин називають серйозні ушкодження енергетики України.

Подібні аргументи вже звучали раніше. Зокрема, у попередні роки підвищення тарифів пояснювали необхідністю зібрати кошти на ремонт енергетичних об’єктів. Тоді йшлося про десятки мільярдів гривень, які планували спрямувати на відновлення системи.

"Як сьогодні, пам'ятаю, голова енергетичного комітету Андрій Геру сказав, що нам треба підвищити тарифи, тому що ми зберемо тоді 40 мільярдів гривень і пустимо їх на ремонт енергосистеми", — сказав Корольчук.

Водночас тарифи на інші комунальні послуги: тепло та воду — поки залишаються замороженими. Однак експерт попереджає, що це тимчасово, і їх підвищення також можливе.

На скільки можуть підвищити інші комунальні послуги

За словами Корольчука, підвищення тарифів на воду вже двічі намагалися запровадити — у 2023 та 2025 роках. У першому випадку рішення зупинив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що під час війни підвищення є недоречним. У 2025 році аналогічну ініціативу призупинив уряд.

Попри це, комунальні підприємства неодноразово заявляли, що чинні тарифи не покривають витрат, і наполягають на їх перегляді. За оцінками фахівця, після завершення дії мораторію ціни на тепло та воду можуть зрости щонайменше вдвічі.

Раніше ми писали, що у різних країнах Європи ціни на електроенергію для населення сильно відрізняються. Найдорожчі тарифи більш ніж у шість разів вищі за найдешевші.

Також ми розповідали, що в Україні навіть під час війни люди щомісяця платять за газ двічі: окремо за саме споживання і за його доставку. За газ потрібно розрахуватися до 25 числа, а за транспортування — до 20 числа кожного місяця.