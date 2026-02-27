Тарифи на комунальні послуги — коли може подорожчати газ, вода, світло та опалення

Комунальні тарифи в Україні хочуть підвищити після війни. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть зрости тарифи на електрику, газ, опалення та гарячу воду, тобто на всі комунальні послуги. Такі зміни передбачені в тексті меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Однак затвердження ринкових цін для населення варто чекати не раніше закінчення повномасштабної війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на IMF Country Report No. 26/58.

Що буде з тарифами на комунальні послуги

Для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, що постраждали внаслідок ракетно-дронових атак Росії, знадобиться значне фінансування. Кошти можна буде знайти шляхом підвищення комунальних тарифів до ринкового рівня.

"Поступове підвищення тарифів на електроенергію, газ, опалення та гарячу воду має розпочатися якомога раніше, щоб залучити ресурси для реконструкції та інвестицій. Це має супроводжуватися належним захистом найбільш вразливих домогосподарств шляхом коригування соціальних виплат", — йдеться в тексті меморандуму.

Водночас важлива ремарка — повернення конкурентних цін можливе тільки після завершення повномасштабної війни в Україні. Аби пом’якшити вплив змін на вразливі категорії населення, буде затверджена дорожня карта поступової лібералізації ринків газу та електроенергії. Дедлайн — до кінця червня 2026 року.

Комунальні тарифи з 1 березня 2026

Раніше ми розповідали, скільки платитимуть українці за світло, газ і воду з 1 березня 2026 року. Загалом нововведення не передбачаються, однак в окремих громадах не виключені цінові зміни. Населенню варто готуватися до таких тарифів на комунальні послуги в перший місяць весни:

водопостачання і водовідведення — вартість встановлюють органи місцевого самоврядування, тому треба перевіряти актуальність тарифів на сайті свого водоканалу;

електроенергія — 4,32 грн за кВт-год для населення; 2,16 грн за кВт-год для користувачів двозонних лічильників у нічний час; 2,64 грн за кВт-год для домогосподарств із електричним опаленням і низькими витратами;

газ — 7,96 грн за кубометр для переважної більшості українців.

Станом на березень в Україні продовжить діяти мораторій на підвищення вартості газу. Плата за розподіл також не зміниться, оскільки її встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть розраховувати на комунальні пільги. Зменшення оплати за послуги поширюється на військових з інвалідністю, депортованих осіб пенсійного віку та багатьох інших.

Також ми писали, що в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію для населення у 2026 році. Аби знайти кошти на ремонт критичної інфраструктури, ціни на світло можуть підняти до 5-5,5 грн за кВт-год.