Тарифи на газ, електрику та воду — скільки платитимуть споживачі з 1 березня

У березні тарифи на комунальні послуги загалом залишаться без суттєвих змін для більшості населення. Однак у деяких регіонах або для окремих груп споживачів витрати все ж можуть змінитись.

Про те, що буде з тарифами на газ, воду та електрику в Україні з 1 березня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Тарифи на водопостачання та водовідведення у березні 2026 року

У НКРЕКП пояснили, що в більшості випадків ціни на воду визначаються органами місцевого самоврядування, тому вони відрізняються залежно від населеного пункту. У березні в окремих громадах можливе підвищення вартості цих послуг.

Фахівці не виключають, що ціни можуть зростати й надалі. Дізнатись актуальну інформацію про тарифи споживачі можуть безпосередньо на сайтах своїх водоканалів.

Якою буде вартість електрики для населення з 1 березня

У перший місяць весни тарифи на електроенергію залишаться без змін. Базова ціна для населення становитиме 4,32 грн за кВт-год і діятиме щонайменше до кінця квітня 2026 року відповідно до постанови уряду № 1331 від 22 жовтня 2025 р.

Разом із тим передбачені винятки для окремих груп споживачів:

для користувачів двозонних лічильників у денний період (з 7:00 до 23:00) діє стандартна ціна, а вночі (з 23:00 до 7:00) — знижена, 2,16 грн за кВт-год;

для домогосподарств із електричним опаленням: до завершення опалювального сезону тариф становить 2,64 грн за кВт-год, якщо місячне споживання не перевищує 2000 кВт-год на місяць.

Чи зростуть тарифи на газ та його доставу у березні

Через дію мораторію, запровадженого на період воєнного стану, підвищення ціни на газ не передбачається. У березні переважна більшість споживачів сплачуватиме 7,96 грн за кубометр — це стосується майже всіх домогосподарств, які користуються послугами постачальника Нафтогаз.

Плата за розподіл газу також не зміниться, оскільки вона регулюється рішеннями НКРЕКП. Щомісячний платіж визначається як частка річної замовленої потужності, помножена на тариф оператора газорозподільної мережі.

Ця потужність розраховується на основі обсягів використання газу в попередньому газовому році (з жовтня по вересень). Водночас навіть у разі мінімального або нульового споживання споживачі сплачують встановлений мінімальний платіж.

Отже, з початком весни тарифи на газ і його транспортування залишаться на нинішньому рівні, як і ціни на електроенергію. Основні можливі зміни стосуються водопостачання і залежать від рішень на місцевої влади.

