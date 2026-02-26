Тарифы на газ, электричество и воду — сколько будут платить потребители с 1 марта

Женщина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE

В марте тарифы на коммунальные услуги в целом останутся без существенных изменений для большинства населения. Однако в некоторых регионах или для отдельных групп потребителей расходы все же могут измениться.

О том, что будет с тарифами на газ, воду и электричество в Украине с 1 марта 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод в марте 2026 года

В НКРЭКУ объяснили, что в большинстве случаев цены на воду определяются органами местного самоуправления, поэтому они отличаются в зависимости от населенного пункта. В марте в отдельных общинах возможно повышение стоимости этих услуг.

Специалисты не исключают, что цены могут расти и в дальнейшем. Узнать актуальную информацию о тарифах потребители могут непосредственно на сайтах своих водоканалов.

Какой будет стоимость электричества для населения с 1 марта

В первый месяц весны тарифы на электроэнергию останутся без изменений. Базовая цена для населения составит 4,32 грн за кВт-ч и будет действовать как минимум до конца апреля 2026 года в соответствии с постановлением правительства № 1331 от 22 октября 2025 г.

Постановление о продлении действия единого тарифа на электричество для населения. Фото: Скриншот

Вместе с тем предусмотрены исключения для отдельных групп потребителей:

для пользователей двухзонных счетчиков в дневной период (с 7:00 до 23:00) действует стандартная цена, а ночью (с 23:00 до 7:00) — сниженная, 2,16 грн за кВт-ч;

для домохозяйств с электрическим отоплением: до завершения отопительного сезона тариф составляет 2,64 грн за кВт-ч, если месячное потребление не превышает 2000 кВт-ч в месяц.

Вырастут ли тарифы на газ и его доставку в марте

Из-за действия моратория, введенного на период военного положения, повышение цены на газ не предвидится. В марте подавляющее большинство потребителей будет платить 7,96 грн за кубометр — это касается почти всех домохозяйств, которые пользуются услугами поставщика Нафтогаз.

Срок действия тарифа "Фиксированный". Фото: Скриншот

Плата за распределение газа также не изменится, поскольку она регулируется решениями НКРЭКУ. Ежемесячный платеж определяется как доля годовой заказанной мощности, умноженная на тариф оператора газораспределительной сети.

Эта мощность рассчитывается на основе объемов использования газа в предыдущем газовом году (с октября по сентябрь). При этом даже в случае минимального или нулевого потребления потребители платят установленный минимальный платеж.

Следовательно, с началом весны тарифы на газ и его транспортировку останутся на нынешнем уровне, как и цены на электроэнергию. Основные возможные изменения касаются водоснабжения и зависят от решений на местной власти.

Ранее мы писали, что в 2026 году коммунальные платежи остаются ощутимыми для многих украинцев, особенно для пожилых людей. Однако некоторые пенсионеры могут получить льготы.

Также мы рассказывали, что цены на электроэнергию в странах Европы значительно различаются — самые дорогие тарифы превышают самые дешевые более чем в шесть раз. Рейтинг "золотых" киловатт возглавляет Германия.